Gauche Caviar. Il caviale di Panizza è ’radical chic’ sulle tavole natalizie

Grazie al visionario ’re

del pesto’ chef Roberto Panizza arriva sulle nostre tavole il Gauche Caviar, un caviale che rompe davvero le righe. Ideatore del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al Mortaio (oggi giunto alla 10ª edizione), Panizza ha colto nello spirito dell’attualità anche politica, l’idea ’goliardica’ di dare questo nome e questa grafica, con tanto di falce e martello su sfondo rosso, a questa eccellenza proveniente dal mondo ittico.

Gauche Caviar è una provocazione che mescola lusso e ideali, incarnando il paradosso di uno stile di vita glamour che spesso sfugge all’autocritica. Non si tratta solo di un prodotto, ma di una dichiarazione e un invito a vivere il piacere gastronomico con una consapevolezza ribelle.

Una nuova idea regalo a base di caviale di Storione Bianco da allevamento italiano, si distingue per il suo gusto raffinato e deciso, perfetto per aperitivi inediti e cene che stimolano non solo il palato, ma anche la mente. Panizza riprende l’espressione ’radical chic’ per affrontare con leggerezza temi più profondi, come le divisioni ideologiche che si riflettono anche nella gastronomia.