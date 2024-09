Funerali Luca Giurato, lacrime e commozione tra amici e vip. “Era una persona unica”

Roma, 13 settembre 2024 – Un lungo applauso ha accolto il feretro del giornalista e conduttore tv Luca Giurato scomparso all'età di 84 anni, davanti alla chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma. Ad accompagnare il carro funebre, la moglie, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata da amici e parenti. A celebrare le esequie Don Walter Insero. Tra i tanti vip e volti noti della tv, presenti per l’ultimo saluto al conduttore, anche il senatore Pd Pier Ferdinando Casini, che ha ricordato Giurato come “un uomo di grande spontaneità".

Funerali Luca Giurato, da sinistra: Mara Venier, la moglie Daniela Vergara e un fan del giornalista scomparso

Tanti i ricordi commossi di amici e colleghi. "È una giornata molto triste per me – ha commentato l’amica di sempre Mara Venier –. 31 anni fa abbiamo cominciato la mia prima ‘Domenica In’ con lui, che mi ha voluto. Oggi siamo qui per lui".

Per l'amica e collega Paola Saluzzi "Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Aveva l'ironia vera incorporata. Luca adorava Striscia la notizia che ha fatto con lui e per lui un lavoro splendido”. Ricordando poi il rapporto personale ha aggiunto: “Era un vero amico. È stata una persona stupenda, ogni giorno della sua vita. Un signore".

Presenti per l’ultimo saluto anche Eleonora Daniele, il giornalista Rai Dario Laruffa, e il giornalista e conduttore Amedeo Goria: "Tanta gente, pure giovane, gli voleva bene, anche se ormai non appariva da tanti anni – ha ricordato Goria – . La cosa importante, che a volte non viene rimarcata, è che quando doveva scherzare, essere leggero e allegro lo era, ma quando doveva prendere una posizione, era molto severo. Era un giornalista di razza". "Tutte le mattine metteva una grande allegria e si lavorava in modo prezioso", fa eco Livia Azzariti, conduttrice che ha lavorato insieme a Luca Giurato a UnoMattina: "Non si preoccupava delle sue gaffe, le faceva".