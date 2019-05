Roma, 1 maggio 2019 - Un altro Primo maggio per ribadire che il lavoro è un diritto di tutti. Che nel lavoro qualsiasi persona, indipendentemente dallo status economico e sociale, ha diritto a trovare felicità e realizzazione. Nel giorno della Festa del lavoro che ricorda la lotta per la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore, l'appuntamento è nelle piazze per le manifestazioni e i concerti che da sempre sono momento di coesione e identità. Ma il 1° Maggio è anche sui social, argomento di dibattito affrontato a suon di hashtag su Twitter, storie su Instagram, foto su Facebook: le piattaforme web diventano trampolini di lancio per messaggi che devono arrivare a farsi sentire.

Per condividere il nostro pensiero possiamo attingere a una piccola antologia di frasi celebri, aforismi di personaggi famosi che in altri tempi e occasioni hanno saputo combinare al meglio le parole per comunicare l'importanza del lavoro e i nodi irrisolti di questo grande tema. Eccola di seguito.

"Si aspira ad avere un lavoro per avere il diritto di riposarsi" (Cesare Pavese)

“Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza” (John Lennon)

"Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo" (Adriano Olivetti)

"Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi" (Joseph Conrad, 'Cuore di tenebra')

"La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora" (Khalil Gibran)

"Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice" (Umberto Saba)

"Negare alle persone i loro diritti umani è sfidare la loro stessa umanità" (Nelson Mandela)

"L’amore e il lavoro sono per le persone ciò che l’acqua e il sole sono per le piante" (Jonathan Haidt)

"La grandezza del lavoro è all'interno dell'uomo” (Papa Giovanni Paolo II)

"Per rendere un uomo felice, riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente con uno scopo, la sua memoria con conoscenze utili, il suo futuro di speranza, e il suo stomaco di cibo" (Frederick E. Crane)

“Se gli uomini hanno la capacità di inventare nuove macchine che tolgono lavoro ad altri uomini, hanno anche la capacità di rimetterli al lavoro” (J.F. Kennedy)

"Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista" (San Francesco d’Assisi)

"Non è il benessere né lo splendore, ma la tranquillità e il lavoro, che danno la felicità" (Thomas Jefferson)

"Rifiutate di accedere a una carriera solo perché vi assicura una pensione. La migliore pensione è il possesso di un cervello in piena attività che vi permetta di continuare a pensare ‘usque ad finem’, ‘fino alla fine’" (Rita Levi Montalcini)

"L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle" (Steve Jobs)

"Il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio" (Lucio Anneo Seneca, 'Lettere a Lucilio')

"La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose, ma deriva dall'orgoglio del lavoro che si fa; la povertà si può vincere con un sistema costruttivo ed è di fondamentale importanza combattere l'ingiustizia anche a costo della propria vita" (Gandhi)

"Ovunque l'uomo porti il suo lavoro, vi lascia anche qualche cosa del suo cuore" (Henryk Sienkiewicz, 'La famiglia Polaniecki')

"Prega come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto dipendesse da te" (Sant'Agostino)

"Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo" (Sandro Pertini nel discorso di di fine anno agli Italiani del 1981)

"Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita" (Confucio)

"Il miglior antidoto al dolore è il lavoro" (Arthur Conan Doyle, 'Il ritorno di Sherlock Holmes')

"Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo" (Lev Tolstoj)