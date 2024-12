Franciacorta: scopri l'enoturismo autentico con Berlucchi a Borgonato

Franciacorta non è solo sinonimo di bollicine di eccellenza: questo incantevole angolo di Lombardia, tra le colline di Brescia e il lago d’Iseo, è un luogo da scoprire con lentezza. Qui, le strade serpeggiano tra vigneti e borghi storici, offrendo una perfetta cornice per escursioni, degustazioni e momenti di relax.

È un territorio magico che invita a esplorare le sue tradizioni, immergersi nella sua cultura e assaporare ogni dettaglio, tra storia e modernità e una natura inaspettata, insieme ai borghi vicini, le eccellenze gastronomiche locali e i panorami mozzafiato che si estendono fino al lago d’Iseo.

Ed è proprio nel cuore di questa terra che si trova Berlucchi Franciacorta, la cantina dove tutto ebbe inizio: a Borgonato, tra le mura di Palazzo Lana, si respira la storia di un’intuizione che ha trasformato il panorama enologico italiano. È qui che, nei primi anni ’60, Guido Berlucchi e l’enologo Franco Ziliani unirono visione e passione per creare il primo spumante Metodo Classico Franciacorta. Da quell’incontro nacque la stessa moderna Franciacorta, oggi un’icona del vino italiano nel mondo.

Berlucchi Franciacorta non è solo un simbolo di questa rivoluzione, ma anche un luogo d’elezione per chi desidera vivere un’esperienza autentica di enoturismo, il giusto punto di partenza per chi parte alla scoperta della Franciacorta. Ogni visita in Berlucchi Franciacorta è un viaggio tra passato e presente, pensato per offrire esperienze adatte a ogni appassionato, anche neofita.

Diverse le proposte offerte agli ospiti- apprezzate ogni anno da oltre 20.000 di loro che giungono a Borgonato per scoprire la storia di questo sorprendente territorio. Ogni visita ha inizio dalla cantina storica risalente al 1680, ricavata dalle fondamenta di Palazzo Lana: un luogo magico fermo nel tempo, dove la prima bottiglia di Franciacorta è ancora gelosamente custodita in una scenografica teca, sotto le antiche volte in mattoni. Un perfetto regalo, per le feste e le occasioni particolari, è la possibilità di scoprire questo mondo in tre diverse proposte di esperienza.

Una delle opzioni più richieste prevede il tour guidato della cantina, che si conclude con una degustazione di tre etichette iconiche, come ’61 Franciacorta Satèn, Franciacorta Nature e Vintage. Per chi cerca un’esperienza più essenziale, una versione più breve offre la possibilità di assaporare due vini rappresentativi della gamma Berlucchi.

Ma l’esperienza più speciale ed esclusiva è quella delle visite personalizzate che includono, oltre alla cantina, anche il Palazzo Lana con i suoi saloni, biblioteche, dove immergersi nella storia e nella bellezza del luogo, accompagnati dalle degustazioni delle prestigiose Riserve, per vivere un’esperienza unica e su misura.

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito internet della cantina www.berlucchi.it/visite-cantina