Forma e colore delle unghie, il dictionail è servito

La forma delle unghie è un elemento tutt’altro che trascurabile per quanto riguarda l’aspetto delle nostre mani e il nostro look in generale. Un taglio ovale, ad esempio, è classico e abbinato a uno smalto nude evoca semplicità e raffinatezza, mentre la forma cosiddetta a ballerina, con smalto o nail art eccentrici, ricorda alcuni eventi mondani ripresi dalle telecamere e trasmessi in tutto il mondo, come certe anteprime cinematografiche, i red carpet e le serate di gala.

Le unghie corte, invece, sono le più pratiche e rappresentano un passe-partout sempre valido. Al contrario quelle molto lunghe e appuntite, come quelle che spopolano su vari video su TikTok e Instagram, sono in linea con canoni estetici contemporanei, ma potrebbero non risultare né eleganti né comode. Per orientarsi al meglio nella scelta, ecco il dictionail, il dizionario delle forme delle unghie dalla A alla Z.

Unghie squadrate

Questa forma, caratterizzata da angoli netti e decisi, è adatta sia a unghie corte che lunghe e si abbina bene a dita snelle. Tuttavia, può risultare poco pratica, può causare graffi e provocare piccoli danni a capi e accessori quando si indossano.

Unghie ovali

La forma ovale valorizza qualsiasi mano, dona un aspetto affusolato alle dita e un look raffinato. Si realizza meglio su unghie leggermente lunghe.

Unghie squoval

Un mix ibrido tra la forma squadrata e quella ovale, la squoval, versatile e moderna, è rettangolare con angoli smussati.

Unghie arrotondate

La forma naturale delle unghie è meno decisa rispetto a un ovale o a una mandorla ed è perfetta per chi preferisce un look discreto. Sarebbe meglio, però, avere dita lunghe affinché non risultino tozze.

Unghie a mandorla

Questa forma – un ovale assottigliato che ricorda, appunto, una mandorla – richiede sicuramente unghie lunghe e dona un tocco sexy e femminile.

Unghie a stiletto

Simili alla forma a mandorla ma più allungate e appuntite, sono perfette per chi ama uno stile audace.

Unghie a ballerina

Con un apice mozzato che ricorda le punte da ballerina, questa forma è elegante e moderna.

Unghie a rossetto

Si tratta di una forma asimmetrica che può essere realizzata su unghie corte o lunghe – in questo caso la resa è migliore in quanto è più evidente – e ricorda un lipstick.

Edge Nails

Acuminate e in 3D, realizzate di solito con gel acrilico, queste unghie rientrano in un trend recente, diventato popolare sui social, ma non adatto a tutti.

Colore

La forma delle unghie può influenzare anche la scelta cromatica dello smalto e viceversa. ll rosso è il colore della passione, della fiducia e dell'audacia: si abbina perfettamente alle unghie ovali e squadrate. Il nero evoca eleganza, mistero e un pizzico di ribellione. È perfetto per unghie squadrate e a stiletto, a cui aggiunge un ulteriore tocco di classe e originalità. Il nude è sinonimo di raffinatezza, sobrietà e versatilità. È particolarmente adatto per unghie ovali e squoval, poiché allunga visivamente le dita e fa sembrare le mani più affusolate. I colori pastello rappresentano dolcezza, giovinezza e freschezza. Vanno bene soprattutto per unghie a mandorla e per quelle arrotondate. Le nuance metalliche comunicano modernità e lusso e sono perfette per unghie a stiletto e ballerina.