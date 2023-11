Chi è Fiorenzo Madonna, Eduardo Sabbiese di ‘Un Posto al Sole’

Roma, 21 novembre 2023 – Tra i nuovi personaggi entrati, in tempi recenti, nelle storie di ‘Un Posto al Sole’ c’è Eduardo Sabbiese (interpretato dal talentuoso Fiorenzo Madonna). Eduardo è un boss della camorra. È fratello da parte di madre di Rosa Picariello (Daniela Ioia) ed è innamorato di Clara (Imma Pirone). Un tempo era molto amico di Damiano (Luigi Miele), oggi poliziotto, ex compagno di Rosa e padre di Manuel (Manuel D’Angelo). Il bambino è molto legato a suo zio Eduardo. Nelle ultime puntate della soap, dopoché Rosa è rimasta ferita in un agguato diretto contro Damiano, avendo capito di essere a sua volta finito nel mirino dei suoi scagnozzi, Eduardo è costretto a nascondersi e a fuggire. Nel frattempo è nel mirino della magistratura, braccato dagli uomini di Lucia Cimmino (Francesca Colapietro). Il pubblico è con il fiato sospeso: ci saranno nuovi colpi di scena? Cosa accadrà all’amore tra Eduardo e la dolce Clara? Sabbiese si convincerà a cambiare vita?

Origini

Fiorenzo Madonna, classe 1986, napoletano, ha cominciato a studiare recitazione oltre quindici anni fa, intorno al 2005. Due anni dopo si è diplomato presso un corso di alta formazione per attori e registi in ambito teatrale. Ha poi avuto modo di lavorare con registi affermati sulle scene nazionali e internazionali come Emma Dante, Elena Bucci, Claudio Morganti, Mariangela Gualtieri, Vanda Monaco Westerståhl, Orlando Cinque e Jean Jacques Lemetre, solo per citarne alcuni. Nelle esperienze che l’artista ha maturato prima di ‘Un Posto al Sole’ risulta anche la ‘Trilogia della villeggiatura’ sotto la regia di Toni Servillo. Fiorenzo ha anche collaborato come attore e mimo con il San Carlo di Napoli. Collabora con diverse compagnie e ne ha fondato una a sua volta, ‘I Pesci’.

Tv e cinema

In campo televisivo e cinematografico, Madonna ha lavorato a progetti degni di nota. Per esempio ha recitato nel film per il piccolo schermo ‘Sabato, domenica e lunedì’, con un cast corale formato, tra gli altri, da Sergio Castellitto e Maria Rosaria Omaggio, e ‘La vita bugiarda degli adulti’, serie targata Netflix, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con Alessandro Preziosi e Valeria Golino. Entrambe le opere hanno visto alla regia Edoardo De Angelis. Sul grande schermo, Madonna è apparso in opere come ‘Last Words’, ‘Eroi perduti’ e ‘Stabat mater’.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui