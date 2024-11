Chiara Ferragni dimentica Fedez. Ecco Tronchetti Provera

Roma, 25 novembre 2024 – Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera allo scoperto. La coppia è stata avvistata, sorridente e mano nella mano, nei vicoli di Roma (foto pubblicate da Oggi). La storia tra l’imprenditrice digitale e l’industriale era stata ufficializzata proprio nel giorno in cui Ferragni ha firmato l’accordo di separazione e divorzio con Fedez, scrivendo quindi la parola fine sui Ferragnez.

"Un anno nella mia 'nuova' casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà – aveva scritto Ferragni in un post su Instagram accompagnato da una foto dell'influencer in salotto, con sullo sfondo l'albero di Natale già addobbato. "Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia 'nuova' famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all'amore vero". Questo anno, conclude, "mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia".