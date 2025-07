Il principe delle tenebre vola via. Ozzy, pazzo eroe dell’heavy metal

Roma, 22 luglio 2025 – Ora il trono è vuoto. Diciassette giorni dopo le esequie artistiche di quel concertone d’addio tra gli spalti del Villa Park di Birmingham in cui aveva affidato il proprio ricordo a schegge roventi dell’epopea Black Sabbath quali War pigs, N.I.B., Iron man e Paranoid, cantate seduto su quel seggio di tenebra provando di vincere coi watt dell’amplificazione la rumorosissima fede dei fan, per Ozzy Osbourne è arrivato ieri il momento dell’addio. Lancinante, ma non inaspettato. Ora, infatti, è chiaro che molti eroi degli stadi intervenuti al più grande raduno heavy metal degli anni Duemila fossero a conoscenza del suo reale stato di salute (o, chissà, delle sue intenzioni) e del progredire di quel Parkinson che lo stava divorando. Certo è che, dopo un’esistenza di eccessi, quei 190 milioni di dollari raccolti in una sola giornata da Back to the beginning a favore della ricerca e di due ospedali pediatrici della sua città hanno rappresentato anche il suo modo di chiuderla – a 76 anni – pari e patta con la vita.

“È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina” hanno scritto ieri i parenti. “Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”.

Nato John Michael Osbourne ad Aston, Birmingham, nel 1948, da genitori operai, Ozzy s’era ritrovato a fare i conti con un’infanzia difficile. Abusato all’età di 11 anni, aveva conosciuto da adolescente pure la prigione per un furto con scasso. "Non ero bravo neppure in quello e mi sentivo fottutamente inutile” avrebbe detto poi in un’intervista. Ma l’ambiente proletario aveva finito col definire il suono che sarebbe diventato il perno del suo riscatto sociale, arrivato grazie all’epopea rock dei Black Sabbath (nome attinto da un film horror di Boris Karloff) al fianco di Tony Iommi, chitarra, Geezer Butler, basso, e Bill Ward, batteria. “Non volevamo scrivere canzoni pop allegre” ed è per queste che gli demmo quel tocco industriale”, ammette Butler.

Licenziato dai compagni nel 1979 dopo otto album di grande successo (e sostituito da Ronnie James Dio) a causa della dipendenza da alcol e droghe, Osbourne avviò una fortunata carriera solista che l’avrebbe portato ad incidere una dozzina di album. L’ultimo Patint number 9 è di tre anni fa. In mezzo la reunion coi Sabbath del 2013 propiziata dall’album 13 e dal lunghissimo tour d’addio esaurito a Birmingham nel 2017. Fra le sue (dis)avventure più famose c’è quella dell’82, quando durante un’esibizione a Des Moines, nello Iowa, staccò a morsi la testa di un pipistrello morto, che credeva fosse un oggetto di scena. Sempre a morsi, ma non per errore, l’anno precedente aveva staccato la testa di due colombe che aveva tirato fuori durante un incontro con la casa discografica con l’intenzione di liberare in segno di pace.

Follie a parte, Osbourne ha avuto due matrimoni e sei figli; le nozze con Thelma, da cui sono nati Jessica e Louis, e quelle con Sharon che gli ha dato prima Aimee e poi Jack, tutti notissimi per il reality show televisivo The Osbournes che dal 2002 al 2005 ha messo in piazza la loro vita privata. Una delle grandi intuizioni commerciali di Sharon assieme all’Ozzfest, annuale festival metal fondato nel 1996. Iniziative di grande successo che nella seconda metà del decennio scorso garantivano ad Osbourne un patrimonio di 196 milioni di dollari, collocandoli al 17° posto nella classifica dei musicisti più ricchi del Regno Unito stilata nel 2018 dal Sunday Times.