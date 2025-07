Sono Fantastici e sono 4. Ma soprattutto Pedro Pascal è finalmente il supereroe che tutti sognavano

Roma, 22 luglio 2025 – «È stata la figlia di Matt a procurarmi la parte. Mi ha venduto una limonata e l'affare era fatto». Pedro Pascal, cappellino di Scream, camicia color panna e cravatta a righe marrone, scherza su come ha ottenuto il suo ruolo ne I Fantastici 4: Gli inizi, film sulla prima famiglia Marvel diretto da Matt Shakman dal 23 luglio in sala. La storia è basata sul gruppo di supereroi creati da Stan Lee e Jack Kirby e vede Reed Richards/Mister Fantastic (Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) dover contrastare la minaccia della vorace divinità spaziale Galactus (Ralph Ineson) e del suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

«Ciò che amo del personaggio è che questa persona così a suo agio nel risolvere equazioni scientifiche complesse per creare soluzioni o capire come funziona il mondo, non sa come capire l'equazione molto più complessa: quella di famiglia, amore e crescita in una relazione e in una famiglia», spiega l'attore. «Il nostro Reed doveva gettarsi nella mischia ed essere brillante, oltre che un padre e marito amorevole. Doveva essere incredibilmente umano, ma anche incredibilmente fantastico. E Pedro era la persona giusta perché non c'è niente che non possa fare», aggiunge Shakman. «Penso a tutti gli attori di questo film come a dei coltellini svizzeri. Hanno ogni strumento di cui potresti aver bisogno per risolvere qualsiasi problema. Profondità emotiva, fascino, umorismo. Mettendoli insieme trovano un modo per costruire una famiglia, per creare quella storia e darle vita sullo schermo».

Quella dei Fantastici 4 è una presenza nuova all'interno del MCU, ambientata in una versione retro-futurista degli anni '60, che apre la cosiddetta Fase 6. «Per molte persone sono personaggi nuovi calati all'interno di un mondo nuovo. È il nostro 37° film, eppure è il primo standalone che abbiamo realizzato», sottolinea il produttore e presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige «Avevamo un ritornello che Matt usava spesso a proposito del fatto che "non è richiesto alcun studio”, perché tutto quello che devi sapere sui Fantastici 4 lo impari nei primi 10 minuti del film. Ovvero: sono una famiglia, sono umani, sono emotivi, hanno difetti, si amano e vogliono aiutare». E proprio il concetto di famiglia e genitorialità fa da sfondo alla pellicola che vede Reed e Sue in attesa di un figlio.

«Mi è sempre sembrato rivoluzionario avere questa madre al centro della famiglia, ma anche parte fondante della squadra. Non è mai lasciata sola a casa», riflette Kirby. «Mi entusiasmava l'idea di interpretare questa supereroina incinta, una madre lavoratrice. Anche durante le riprese è stato surreale, perché avevo il pancione, ma ero inclusa in tutto. Matt e Kevin erano grandi sostenitori del fatto che fosse complessa e feroce, amorevole e calda. È stato un grande onore darle vita». A completare la squadra di supereori anche Ebon Moss-Bachrach, Ritchie in The Bear, _ «Matt è stato molto saggio nell'unire noi quattro. Dicono che puoi sapere nei primi dieci secondi se sei compatibile con qualcuno. Mi sento grato e fortunato di avere incontrato queste persone» _ e Joseph Quinn, Eddie Munson in Stranger Things. «È stato un privilegio partecipare a dare vita a questa famiglia. E spero risuoni nel pubblico con tutta la sua disfunzionalità, amore e unità».