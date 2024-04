Fabbricante di successi: bestseller e più visto su Netflix

Tratto dal bestseller di Erin Doom (pseudonimo della giovane scrittrice emiliana Matilde) romanzo d’amore che – a sorpresa, grazie al passaparola social – con quasi 500.000 copie risultò il libro più venduto in Italia nel 2022, il film Fabbricante di lacrime in streaming su Netflix dal 4 aprile scorso è diventato in questi giorni la prima opera cinematografica italiana a raggiungere il vertice della classifica globale dei film più visti in tutto il mondo sulla piattaforma internazionale.

Diretto (e cosceneggiato) da Alessandro Genovesi (autore al cinema nel 2021 di 7 donne e un mistero ispirato alla commedia di Ozon), interpretato dalla giovane attrice bolognese Caterina Ferioli e dall’ex concorrente del talent Amici Biondo (nome d’arte del romano Simone Baldasseroni, già rapper e modello), il film – ambientato negli Usa – è stato girato in Italia, prodotto da Iginio Straffi con Colorado Film. E già si parla di un sequel.