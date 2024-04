‘Costiera’, tutte le anticipazioni sulla nuova serie in onda su Prime Video

Sarà disponibile nei prossimi mesi del 2024, ‘Costiera’, una nuova produzione italiana dal respiro internazionale, in arrivo su Prime Video. Cast vario, con un protagonista ben noto ai fan di “Grey’s Anatomy”. Parliamo di Jesse Williams, il dottore Jackson Avery che ha lasciato la storica serie tv per nuove avventure nel campo del piccolo schermo. Accanto a lui, anche attori italiani come Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon. A seguire tutto quello che c’è da sapere e le prime anticipazioni sull’attesa serie.

La trama racconta la storia di Daniel De Luca (interpretato da Jesse Williams), ex marine di origini italiane che decide di tornare nella costiera amalfitana per un nuovo incarico, quello di problem solver in uno degli alberghi più sfarzosi e lussuosi di Positano. Si ritrova quindi in un mondo completamente diverso da quello che era stata la cornice del suo passato, che vuole lasciarsi alle spalle e, oltre a cercare di assecondare vizi, capricci e richieste dei facoltosi clienti ospiti, si mette anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario dell’hotel, misteriosamente scomparsa circa un mese prima. Il suo scopo principale è proprio quello di ritrovare la ragazza e riportarla a casa ma non sarà facile riuscire a liberarla dai suoi rapitori e si ritroverà davanti ad un compito molto difficile e delicato.

Parlando della produzione, James Farrell, VP Local Originals, Amazon Studios, ha raccontato il suo pieno entusiasmo per questo progetto. Ecco le sue parole: “trasporterà i nostri spettatori in Costiera Amalfitana, dove tutto può sembrare perfetto, ma non tutto è come appare, e non vedo l'ora. Il team Original italiano, guidato da Nicole Morganti, ha realizzato quello che promette di essere uno show eccezionale oltre aver creato un accordo rivoluzionario per una produzione italiana”.

Concorda Luca Bernabei, Ceo e produttore di Lux Vide, che evidenza le intenzioni e le missioni di questa nuova serie, Ha sottolineato di essere molto emozionato per “Costiera”, un progetto high-concept che hanno sviluppato internamente fin dall'inizio, con i due autori Elena Bucaccio e Francesco Arlanch: “L'appeal internazionale della serie sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che questo ambizioso titolo sarà il punto più alto della nostra esperienza collettiva e ci consentirà di continuare a mostrare l'Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta attraverso un'avvincente storia italiana contemporanea ambientata in un contesto lussuoso”.

La serie è un action-drama diretto da Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Prime Video detiene i diritti esclusivi per i paesi di Italia, Francia, Portogallo e Spagna mentre Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori del mondo.

Il cast della serie tv “Costiera”

Il cast della nuova produzione tv per Prime Video “Costiera” vanta nomi nomi al grande pubblico, partendo dal protagonista assoluto della serie, Jesse Williams. I fan di “Grey’s Anatomy” lo ricordano nel ruolo del medico Jackson Avery, apparso per la prima volta a ottobre 2009. Nel giugno 2010, fu resa nota la notizia che Williams sarebbe diventato un personaggio fisso del cast, proprio a partire dalla stagione 7. Anni dopo, nel maggio 2021 è arrivata la sua decisione di abbandonare lo show e il suo ultimo episodio girato sarebbe andato in onda il 20 maggio di quell’anno sulla ABC, in America. L’attore ha accettato di tornare, come guest star, in alcuni episodi delle stagioni 18 e 19, proprio perché importanti per lo svolgimento della trama. Ha rivelato che la decisione di lasciare la serie tv è nata proprio insieme alla sceneggiatrice di punta, Krista Vernoff, entrambi interessati a tracciare un percorso credibile per la trama del personaggio. Un addio che, comunque, non gli ha impedito di riapparire, proprio per il grande affetto nei confronti di uno show che lo ha reso popolare in tutto il mondo (e che è stato recentemente confermato anche per una ventunesima stagione, in onda nei prossimi mesi).

Accanto a Jesse Williams, come già anticipato, troviamo anche due volti amatissimi dal pubblico italiano delle fiction. Parliamo di Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, sempre più lanciati e apprezzati. L’attrice è entrata nel cast di “Don Matteo” nel 2014 su Rai 1 ed è stata anche tra i protagonisti della fiction di Canale 5, “Buongiorno mamma”, andata in onda per due stagioni, dal 2021 al 2023, al fianco di Raoul Bova. Ma il personaggio che sicuramente ha consacrato il suo successo è quello di “Blanca”. La serie tv di Rai 1 è stata liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e vede la Giannetta vestire i panni della protagonista, Blanca Ferrando, una giovane donna cieca, consulente della polizia e specializzata in decodifica. Attualmente la produzione della serie è ancora attiva e prossimamente verrà trasmessa la terza stagione.

Pierpaolo Spollon, invece, è diventato noto grazie alla serie “L’allieva” nella quale interpretava il ruolo di Marco Allevi. Da allora, il successo è aumentato sempre più grazie alla sua partecipazione in “Blanca” (accanto alla Giannetta nei panni di Nanni Busalla), Emiliano in “Che Dio ci aiuti”, Filippo (nella serie Netflix “Odio il Natale”) e in “Doc – Nelle tue mani” grazie al personaggio di Riccardo Bonvegna.

Da segnalare anche la presenza, nel cast, di Tommaso Ragno, attore che vanta un curriculum invidiabile sia in tv che sul grande schermo. Possiamo ricordarlo in produzioni come “Distretto di polizia”, “Le tre rose di Eva”, “Speravo de morì prima” e il più recente (sempre per Prime Video) “No activity – Niente da segnalare”. Per il cinema, invece, è apparso nelle pellicole “Tutti giù per terra”, “La pazza gioia” di Paolo Virzì e “Ti mangio il cuore”, film che ha visto l’esordio di Elodie come attrice principale.

Completano il cast Jordan Alexandra, Sam Haygarth, Antonio Gerardi, Amanda Campana, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Attualmente la produzione di Costiera è in corso quindi la distribuzione è prevista entro la fine del 2024 o, in caso di eventuali tempi allungati, all’inizio del 2025, in esclusiva internazionale su Prime Video.