‘Sei nell’anima’, il film su Gianna Nannini debutta il 2 maggio su Netflix

‘Sei nell’anima’ è una delle canzoni più emozionanti e più amate di Gianna Nannini. Il 22 marzo è uscito, con questo titolo, un nuovo album di inediti che rientra in un progetto più ampio di cui fanno parte un disco, un libro e un tour internazionale. C’è anche il film che esce il 2 maggio su Netflix.

Anima

Gianna Nannini ha spiegato che è stato un percorso di vita che l’ha condotta a portare avanti il nuovo album, tra racconti e ricordi che si vedranno anche nella serie. Per lei – ha detto sempre l’artista originaria di Siena – le canzoni partono sempre da alcune parole chiave. In particolare, in questo caso, tutto ha preso le mosse dalla parola silenzio, che per lei indica lo spazio intimo interiore. Poi c’è un’altra parola significativa: anima, in inglese soul, uno stile di musica con cui è cresciuta la Nannini, alla ricerca di una sua modalità di espressione che l’ha guidata anche nella composizione delle dodici tracce del disco.

Il film

'Sei nell'anima' di Netflix è un film incentrato sull’ascesa musicale e discografica, sulla caduta e sulla rinascita di Nannini. La protagonista è Letizia Toni, l’attrice che presta il volto alla rockstar toscana, che il 14 giugno prossimo compirà 70 anni. Tuttavia, anche se Gianna è nata nel 1954, per lei il suo vero anno di nascita è il 1983, che è stato uno spartiacque per l’artista e che oggi dà il titolo anche a un brano contenuto nel nuovo album.

Il film con Letizia Toni nei panni della Nannini accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica e un’artista iconica e rivoluzionaria, continuamente in cerca di ispirazione e cambiamenti.

Cast

Il film è stato scritto dalla regista Cinzia TH Torrini e da Cosimo Calamini con Donatella Diamanti e la stessa Nannini. È tratto dall’autobiografia della rocker, uscita nel 2016. Oltre a Letizia Toni, altri interpreti del film sono Selene Caramazza, Maurizio Lombardi, e Stefano Rossi Giordani. Andrea Delogu, nota conduttrice televisiva e radiofonica, veste i panni di una giovane discografica, la famosa Mara Maionchi.

Tour internazionale

Per quanto riguarda la tournée ‘Sei nell’anima’, distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys, il progetto partirà nell'autunno del 2024. Le prime date italiane ed europee saranno quella di Jesolo, il 22 novembre. Seguiranno Ginevra, 24 novembre, Zurigo, 25 novembre, Monaco, 28 novembre, Hannover, 30 novembre. Altre tappe sono previste anche per dicembre.