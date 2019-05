Roma, 30 maggio 2019 - Giugno… da mangiare. Questo mese che ci separa dalle vacanze estive è particolarmente ricco di eventi, molti dei quali hanno in primo piano l’enogastronomia del Bel Paese. Ma non solo… a cominciare dai nostri vicini.

LA SVIZZERA A MILANO - Svizzera Turismo a Milano, dal 31 maggio al 9 giugno, accoglie i visitatori alla Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo 9 (zona Brera), trasformata per l’occasione nella Swiss Summer Lounge, uno spazio green e multimediale dove andare per pranzo, per una pausa pomeridiana, per l’aperitivo o per partecipare, registrandosi sul portale Svizzera.it/SwissSummerLounge, a uno dei tre laboratori per imparare da un sommelier i segreti delle birre artigianali Appenzeller Bier (My Swiss Beer), per preparare il panino gourmet a base di formaggi svizzeri, guidati da uno chef professionista (My Swiss Cheese), o per pianificare un viaggio in treno con i suggerimenti degli esperti (My Swiss Train). Ci sono, poi, i corner multimediali, con video e desk, dedicati alle destinazioni partner – Ticino Turismo, Regione di Lucerna e Regione di Berna – e alla rete dei trasporti pubblici, Swiss Travel System. Su una parete si staglia lo Switzerball, congegno elettromeccanico a forma di flipper, che simula una vacanza in Svizzera alla scoperta dei suoi paesaggi e della sua rete di trasporti unica al mondo. Un’opera realizzata nel 2006 dall’artista anglo-svizzero Charles Morgan.

FRIULI VENEZIA GIULIA NEL BICCHIERE E NEL PIATTO - Mercoledì 12 giugno appuntamento con 'Aspettando il 25° Friuli DOC', la cena spettacolo di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori nel Piazzale del Castello di Udine.

In scena 20 chef, 22 fra vignaioli e distillatori, 16 artigiani del gusto. L’appuntamento è sul far della sera, alle ore 19.30, nel Piazzale del Castello sulla cima del colle che domina la città. Qui si snoderà uno straordinario percorso gourmet in 20 tappe, animato da altrettanti chef, 22 tra vignaioli e distillatori e 16 artigiani del gusto. L'idea del titolo dell'evento nasce come una sorta di informale anteprima della notissima rassegna che anima Udine in settembre e che quest’anno, il 12 settembre, taglia il traguardo della 25°edizione. La cena spettacolo avrà come ingredienti esclusivamente i prodotti agroalimentari tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli proporranno raffinati abbinamenti fra cibi e vini. In chiusura, ciascun chef presenterà la sua personalissima interpretazione del dolce estivo. Alle postazioni dei ristoranti saranno alternati banchi di raffinati artigiani del gusto. I dettagli del menu sono consultabili sul sito www.friuliviadeisapori.it.



NOTTI NEL CASTELLO DEL PIACENTINO - Ogni sabato sera, dall’1 giugno al 21 settembre 2019, vanno in scena Notturni Stellati al Castello di Gropparello (Piacenza), tra cene romantiche, banchetti in costume e visite guidate al calar del buio. A partire dalle 19, i salottini del giardino della Taverna Medievale sono una fresca sala verde sotto le stelle per aperitivi, gelati e cene gourmet. Il menù sarà sempre à la carte, e composto di piatti gourmet abbinati a vini locali (info@castellodigropparello.it).



CACCIA AI TARTUFI NEL CASTELLO DELL’ UMBRIA - È vicino agli alberi di roverella, leccio, nocciolo, cerro e quercia del millenario Castello di Petroia (Perugia), che crescono i tartufi dell’Umbria. Dal 2 giugno al 31 agosto 2019 e dal 2 ottobre al 22 dicembre 2019, gli ospiti del Castello di Petroia diventano cavatori di tartufo, sperimentando da protagonisti la raccolta del re dei boschi con la guida di Cesare, e l’insostituibile fiuto di Stella, una bellissima Kurzhaar. Poi i tartufi vengono affidati alle mani esperte dello Chef Walter Passeri, il quale ne esalta le qualità e i sapori, preparando deliziose ricette, servite per cena alla tavola del ristorante “Sala degli Accomandugi”.



CUCINA UMBRA A PRATO - Dal 31 maggio al 2 giugno la più grande cucina umbra sarà a Prato, su 1000 mq nel cuore della città, in un giardino storico, il Giardino Buonamici, nella piazza omonima, quartier generale di degustazioni, show cooking, pastry show, wine tasting, masterclass, show drink di mixology, laboratori e dimostrazioni live. Senza dimenticare la musica, gli incontri, i libri. 'Genio e Follia, oltre la tradizione', questo il claim che accompagnerà la quarta edizione di eatPRATO, con un omaggio al genio di Leonardo da Vinci. Ma eatPRATO va oltre il Giardino Buonamici e si apre alla città. A cominciare dalla sera inaugurale, eatPRATO NIGHT, venerdì 31 maggio: la Festa prende il via sulla terrazza del Palazzo Pretorio, si accende all'imbrunire con uno spettacolo di video arte immersivo,'I Sentieri del Gusto' fatto di luci e suoni a tappezzare col videomapping la facciata del Pretorio e prosegue in piazza con un aperitivo al Caffè delle Logge, diramandosi poi lungo le strade intorno dove sarà possibile fare piccole degustazioni in tanti spazi diversi: questa è SWEET eatPRATO Night! Tante le inziative da scoprire su www.eatprato.it.



GRAND TOUR DELLE MARCHE - Dal 1° al 9 giugno, I sapori e le suggestioni dell’Adriatico fanno tappa a Civitanova Marche (Macerata) per uno degli appuntamenti più attesi del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi esperienziale lanciato da Tipicità, in collaborazione con ANCI Marche. Con GustaPorto, domenica 2 giugno il porto di Civitanova Marche si trasforma in un “anfiteatro del mare”, da vivere a cinque sensi. Protagonisti del 'food-port' saranno i piatti tipici della cucina marinara civitanovese, insieme a proposte rielaborate dagli chef dell’Accademia di Tipicità ed ai vini dei colli circostanti. Ad “accendere” i moletti, nome con cui vengono comunemente chiamati i pontili gestiti dalle varie associazioni sportive, i suadenti richiami del “jazz in banchina”, una lezione recitata dedicata al mito di Enea, un’esibizione fronte mare degli artisti di 'Civitanova all’opera' e sketch dialettali con l’associazione culturale 'Contemporanea 2.0'. Per i più piccoli, un laboratorio creativo 'l’Adriatico con le mie mani'. Al calar del sole, in programma la passeggiata guidata con l’art director Giulio Vesprini, alla scoperta di uno dei porti più colorati d’Italia. Programma su www.tipicita.it.

