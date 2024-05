Chi è Olly Alexander, all’Eurovision 2024 per il Regno Unito

Olly Alexander è il rappresentante del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2024 sul palco della Malmo Arena in Svezia. Non lo vedremo in gara nelle semifinali, ma soltanto esibirsi in una di esse. Il Regno Unito, infatti, fa parte insieme a Italia, Francia, Spagna e Germania dei Big Five ovvero i cinque Paesi dell'Eurovision che sono ammessi alla finale di diritto.

Chi è Olly Alexander? Il suo vero nome è Oliver Alexander Thornton, ha 33 anni ed è un cantante, attore e sceneggiatore. Dal 2010 al 2023 ha fatto parte Years&Years, progetto musicale britannico che lo ha portato a raggiungere anche ottimi risultati nelle classifiche di tutto il Regno Unito. L'esperienza degli Years&Years si è però conclusa nel 2023, anno in cui la band si è sciolta e Olly Alexander ha deciso di proseguire la propria carriera solista.

All'Eurovision Song Contest 2024 il cantante britannico porta sul palco il brano 'Dizzy'. Una canzone che ricorda molto da vicino 'You're my heart, You're my soul' dei Modern Talking.

Non solo musica. Olly Alexander è stato dal 2008 a oggi anche parte del cast di numerosi film e serie tv: da 'Bright Star' della regista Jane Campion a 'Funny Bunny' di Alison Bagnali, passando per le serie tv 'Skins' e 'Penny Dreadful'. Nella sua carriera c'è stato sin qui spazio anche per il teatro. Insomma, il Regno Unito si affida a un artista a tutto tondo.