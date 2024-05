Angelina Mango all’Eurovision: da dove nasce la coreografia e chi l’ha ideata

Per la performance all'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo in Svezia, e a questo punto viene da pensare anche per alcune collaborazioni future, Angelina Mango e il suo staff di professionisti e professioniste hanno scelto di avvalersi della professionalità, del talento e della genialità di Mecnun Gjasar.

Il coreografo Mecnun Gyasar

Agli appassionati musica e danza internazionale quello di Mecnun Gjasar, noto artisticamente come Majnoon, è un nome che dice molto. Il ballerino e coreografo, infatti, ha curato molte delle coregrafie che accompagnano le performance di Rosalìa, cantautrice e attrice spagnola che negli ultimi anni è diventata una vera star a livello internazionale, e di una star mondiale del calibro di Madonna.

Non solo. Mecnun Gjasar è legato all’Eurovision Song Contest da un doppio filo: nell’edizione attuale è in “gara” con due coreografie, ovvero quella per Angelina Mango e quella per Marina Satti, cantautrice che rappresenta la Grecia proprio nella manifestazione europea, ma ha lavorato anche con un’altra protagonista del mondo Eurovision: quella Loreen che proprio nell’edizione 2023 ha trionfato per la Svezia con il brano ‘Tattoo’.

La coreografia sviluppata da Mecnun Gjasar per l’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest di Malmo in Svezia alza decisamente l’asticella della performance, ma non la stravolge. Anzi, sembra quasi riuscire a canalizzare in un modo ancora più efficace l’energia e la carica della cantautrice. Se quella sul palco del Festival di Sanremo era stata un’esibizione d’impatto, quella dell’Eurovision è nata per catturare l’attenzione di un pubblico internazionale che non necessariamente comprende appieno le parole del testo della canzone. E ci riesce appieno.