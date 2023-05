Albania all’Eurovision, chi sono Albina & Familja Kelmendi

Per l'Albania l'Eurovision Song Contest 2023 è una "questione di famiglia'. Albina Kelmendi, infatti, porta sul palco di Liverpool il brano 'Duje' insieme al fratello Albin e alle sorelle Vesa e Sidorela. Il brano è scritto da Eriona Rushiti e prodotto da Enis Mullaj. La musica nella famiglia Kelmendi è sempre stata di casa, basti pensare che la madre Albana e il padre Bujar hanno sempre lavorato proprio nel mondo musicale. Nella passata edizione dell'Eurovision era stata Ronela Hajati a suscitare grande entusiasmo per l’Albania, ora la famiglia Kelmendi è chiamata a fare altrettanto.

Il testo di 'Duje'

Diçka mrena frymen ma nal S'di çka bohet, bohet Po du me nal Çka o ka bohet Krejt tuj pas E krejt tuj pas S'po muj mu knaq Jan tu u nda Veç për nje fjalë Janë tu u nda, dashnin' kanë vra Janë tu u nda E kane harru se kan nje shpi Sofër me fmi Duje, si dikur ti duje At dashni ti ruje Si jeten, ti ruje Mos e gjuj me gure Si dikur ti duje At dashni ti ruje Si jetën ti duje Jan tu u nda Veç për nje fjalë Janë tu u nda, dashnin' kanë vra Janë tu u nda E kanë harru se kanë nje shpi Sofër me fmi Ti duje, si dikur ti duje At dashni ti ruje Si jetën, ti duje Mos e gjuj me gure Si dikur ti duje At dashni ti ruje Si jetën ti duje Duje, duje Jan tu u nda Duje, duje Veç për nji fjalë Janë tu u nda, dashnin' kanë vra Duje, duje Janë tu u nda Duje, duje E kanë harru se kanë nje shpi Sofër me fmi Duje, duje

La traduzione di 'Duje'

'Amali' Qualcosa dentro di me mi sta soffocando Non capisco cosa sta succedendo, succedendo Voglio che si fermi (Cosa sta succedendo) Avendo tutto, Avendo tutto, Ancora non mi sento soddisfatto Si stanno dividendo Su una parola Si stanno dividendo, uccidendo l'amore Si stanno dividendo, Dimenticando che hanno una casa Con i bambini al tavolo... Amali, amali come prima, Tieni quell'amore al sicuro, Tienilo al sicuro, come la tua vita, Non lanciargli pietre, Tieni quell'amore al sicuro, Amalo come la tua vita Quanto ami la tua vita Si stanno dividendo Su una parola Si stanno dividendo, uccidendo l'amore Si stanno dividendo, Dimenticando che hanno una casa Con i bambini al tavolo Amali, amali come prima, Tieni quell'amore al sicuro, Tienilo al sicuro, come la tua vita, Non lanciargli pietre, Tieni quell'amore al sicuro, Amalo come la tua vita. Quanto ami la tua vita (Amali , amali) Si stanno dividendo (Amali, amalai) Su una parola Si stanno dividendo, uccidendo l'amore (Amali, amali) Si stanno dividendo (Amali, amali) Hanno dimenticato di avere una casa E i bambini al tavolo43 (Amali, amali)