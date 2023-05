Joker Out, chi è la band che rappresenta la Slovenia all’Eurovision

Sette anni di attività e due album pubblicati: i Joker Out si presentano così all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, dove portano sul palco la Slovenia. Portano sul palco il pop rock del brano 'Carpe diem' e un'energia che non può mancare per una manifestazione così importante. I Joker Out si sono formati a Lubiana nel 2016 e la formazione attuale vede Bojan Cvjetićanin alla voce, Jure Maček alla batteria, Kris Guštin e Jan Peteh alle chitarre e Nace Jordan al basso. Su Spotify la band ha una media di circa 375mila ascoltatori mensili e il brano 'Carpe diem' sta per superare i tre milioni di ascolti totali. Per conoscere meglio il gruppo sloveno, il consiglio è quello di ascoltare anche 'Gola' e 'Umazane misli'.

Il testo di 'Carpe diem'

Mi bomo cell noč plesali Ljubili se in se igrali Kot da nas jutri več ne bo Vedno manj besed, Tank led pod nogami žge Mi pa bežimo s prepiha 810.000 let mroaš delat' le Da duša malo zadiha An ban, pet podgan Ti loviš, če preživiš Jaz ti bom vzel vse Ti ničesar no dobiš Ah, ah, owww Si tega res želiš? Igra sovraštva je za vas Hvala lepa, ne računajte na nas Na nas Mi bomo cell noč plesali Ljubili se in se igrali Kot da nas jutri več ne bo Ne bomo šteli ur do zore Preskakovali bomo gore Da nas objame nebo Prvi dež odplaknil ves bo blišč Da ne bi kradel magije s plesišč Tema bo prižgala žar v očeh Igra sovraštva je za vas Hvala lepa, ne računajte na Nas Še bolj na glas Mi bomo cell noč plesali Ljubili se in se igrali Kot da nas jutri več ne bo Ne bomo Šteli ur do zore Preskakovali bomo gore Sprejeli, da smo večni samo in srečni samo Ko objema nas nebo Vso noč do jutra smo plesali Ljubili se in se igrali Živeli, Kot da jutri nas mogoče več Ne bo

La traduzione di 'Carpe diem'

'Cogli l'attimo'

Noi balleremo tutta la notte Faremo l'amore e giocheremo Come se domani non esistessimo più Sempre meno parole, il ghiaccio sottile brucia sotto i piedi E noi scappiamo dal spiffero Devi solo lavorare per 810.000 anni Per far respirare un po' l'anima (Ambarabaccicicoccò) Sotto tocca a te, se sopravvivi (Io ti prenderò tutto) Tu non ottieni niente (A, a, a) Lo vuoi davvero? Il gioco dell'odio è per voi, grazie mille Ma non contate su di noi, di noi Noi balleremo tutta la notte (A-a) Faremo l'amore e giocheremo (A-a) Come se domani non esistessimo più (Se domani non esistessimo più) Non conteremo le ore fino all'alba (A-a) Salteremo sopra le montagne (A-a) Per essere abbracciati dal cielo La prima pioggia dilaverà tutto il fulgore Per non rubare la magia dalle piste da ballo Il buio accendera le braci negli occhi Il gioco dell'odio è per voi, grazie mille Ma non contate su di noi, ancora più a voce alta Noi balleremo tutta la notte (A-a) Faremo l'amore e giocheremo (A-a) Come se domani non esistessimo più (Se domani non esistessimo più) Non conteremo le ore fino all'alba (Se domani non esistessimo più) Salteremo sopra le montagne (Se domani non esistessimo più) Accetteremo che siamo solo eterni E solo felici quando il cielo ci abbraccia Abbiamo ballato tutta la notte fino al mattino Fatto l'amore e giocato Vissuto come se domani non esistessimo più