Chi è Iru, cantante della Georgia all’Eurovision

Iru porta all'Eurovision Song Contest 2023 il brano 'Echo' con il quale rappresenta la Georgia. Chi è la cantante Iru? Irina Khechanovi, in arte Iru, è una cantante di 23 anni con soli cinque singoli all'attivo nonostante abbia cominciato a fare musica nel 2011. Già, a soli 11 anni. Proprio a quell'età ha vinto il Junior Eurovision Song Contest come componente della girl band Candy. Da lì ha vissuto qualche anno di stop fino al 2019, quando è tornata alla ribalta partecipando al talent show Georgian Idol. Nel 2021 ha iniziato la propria carriera di solista e ora eccola all'Eurovision con 'Echo'.

Il testo di 'Echo'

Days in a row I'm thinking, I know I've got a big faith, my love is my crown Will be better way, will be better day now It is not a secret Life is love Thing is known Like in dreams (Chamgaraga-ga-chamgara) Going through the life together Going through the life together (Chamgaraga-ga-chamgara) Like in dreams Oh-oh-oh... Days in a row I'm thinking, I know I've got a big faith, my love is my crown Will be better way, will be better day now It is not a secret Days in a row I'm thinking, I know I've got a big faith, my love is my crown Will be better way, will be better day now It is not a secret Going through the life together Going through the life together (Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara) (Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara) (Life together, life together) (Chagadaradamda-chamga-chamga) (Chamdaradaradaradaradalidalidalidalidalidali) (Dalidalidalidalidalidalidalidalidalidali) (Chimidimidanta-chimbida) (Chimidimidanta-chimbida)

Days in a row I'm thinking, I know I've got a big faith, my love is my crown Will be better way, will be better day now It is not a secret Days in a row I'm thinking, I know My love is not a fake, this feeling is, Lord Will be better way, will be better day now It is not a secret (Chamgaraga-ga-chamgara)

My soul's like a fortress, I feel I progressed Words getting worthless, love is a wordless Oh-oh-oh-oh, when life is loved, loved Days in a row I'm thinking, I know I've got a big faith, my love is my crown Will be better way, will be better day now It is not a secret (Chamgaraga-ga-chamgara)

La traduzione di 'Echo'

'Eco' Sono giorni di fila che penso, lo so Ho una grande fede, il mio amore è la mia corona Ci sarà una via migliore, ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto La vita è amore È cosa nota Come nei sogni (Chamgaraga-ga-chamgara) Affrontare la vita insieme Affrontare la vita insieme (Chamgaraga-ga-chamgara) Come nei sogni Oh-oh-oh... Sono giorni di fila che penso, lo so Ho una grande fede, il mio amore è la mia corona Ci sarà una via migliore, ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto Sono giorni di fila che penso, lo so Ho una grande fede, il mio amore è la mia corona Ci sarà una via migliore Ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto Affrontare la vita insieme Affrontare la vita insieme (Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara) (Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara) (Vita insieme, vita insieme) (Chagadaradamda-chamga-chamga) (Chamdaradaradaradaradalidalidalidalidalidali) (Dalidalidalidalidalidalidalidalidalidali) (Chimidimidanta-chimbida) (Chimidimidanta-chimbida) Sono giorni di fila che penso, lo so Ho una grande fede, il mio amore è la mia corona Ci sarà una via migliore, ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto Sono giorni di fila che penso, lo so Il mio amore non è un falso, questo sentimento lo è, Signore Ci sarà una via migliore, ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto (Chamgaraga-ga-chamgara) La mia anima è come una fortezza, mi sembra di essere progredita Le parole si fanno inutili, l'amore è privo di parole Oh-oh-oh-oh, quando la vita è amata, amata Sono giorni di fila che penso, lo so Ho una grande fede, il mio amore è la mia corona46 Ci sarà una via migliore, ci sarà un giorno migliore ora Non è un segreto (Chamgaraga-ga-chamgara)