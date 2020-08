Sulla temperatura dell’Era Glaciale la scienza si interroga da tempo: non è mai stata definita con precisione la temperatura media del periodo che finì 20 mila anni fa e che sconvolse la Terra. Ora lo sappiamo, grazie a uno studio della Arizona University, che ha concluso che ai tempi dell’ultima glaciazione sul nostro pianeta si viveva a 7,8° C.



Come si stava durante l’era glaciale

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature spiega che la temperatura media globale dell'era glaciale era di circa 6 gradi Celsius più fresca rispetto a quella di oggi, che è di 14° C. sembra poco ma non è assolutamente così: si tratta di “un enorme cambiamento", spiegano gli scienziati americani. Per arrivare alla definizione della temperatura, il team ha anche creato mappe per illustrare le differenze di temperatura sule varie regioni all’epoca.

Il team universitario ha creato un modello per tradurre i dati raccolti dai fossili di plancton oceanico in temperature della superficie del mare. I dati poi sono stati combinati con simulazioni utilizzate nel campo della moderna meteorologia.

"In Nord America e in Europa, le parti più settentrionali erano coperte di ghiaccio ed erano estremamente fredde", spiega il professor Tierney, "Ma il raffreddamento più grande è stato alle alte latitudini, come l'Artico, dove faceva circa 14° C più freddo di oggi".



Il clima del futuro

Conoscere la temperatura dell'era glaciale è importante perché ci aiuta a calcolare quanto la temperatura globale cambia in risposta al carbonio atmosferico. Il che permette di avere proiezioni anche sul futuro del clima, perturbato dalle emissioni di gas serra (i livelli atmosferici di anidride carbonica durante l'era glaciale ammontavano a circa 180 parti per milione, mentre oggi hanno raggiunto 415 parti per milione).

Così gli accademici americani sono anche riusciti a stabilire che per ogni raddoppio del carbonio atmosferico, la temperatura globale dovrebbe aumentare di 3,4° C. Il che non è una buona notizia: "L'accordo di Parigi punta a mantenere il riscaldamento globale a non più di 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, ma con i livelli di anidride carbonica che aumentano, sarebbe estremamente difficile evitare più di 2° C", spiega il team.