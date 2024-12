Energia, ambiente, sostenibilità: i premi del Quotidiano in Classe

Dal clima alla difesa dell’ambiente con un futuro sostenibile, dalla memoria ai valori civili e ai diritti umani, dal patrimonio culturale al patrimonio generazionale: tantissimi i lavori arrivati dai ragazzi delle scuole secondarie superiori che hanno partecipato ai concorsi del progetto Il Quodiano in Classe (dell’anno scolastico 2023-2024), promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini e con la partnership di Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net, Opera di Santa Croce e Regione Toscana.

Ieri la premiazione dei dieci vincitori, tra singoli e classi, dei sei concorsi. Si è tenuta a Firenze nella Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana.

L’evento si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori: "Con questa cerimonia premiamo ragazzi di talento – dice sul palco –. I tantissimi lavori che ci sono arrivati sono stati valutati e selezionati con attenzione e rigore, ma è stata dura. Erano tutti di ottima qualità. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti con forza in questo percorso intrapreso 25 anni fa per contribuire a formare i cittadini di domani".

Ecco i premiati. Per il concorso Ambient’AMO: percorsi di educazione ambientale, premio alla IV C del liceo scientifico scienze applicate dell’Iis Meucci di Massa; per Sosteniamo il Futuro premio alla V Asm tecnico sistema moda dell’istituto Attilio Romanò di Napoli; per Memoria e Futuro premio a Francesco Mancuso Caterinella della V B scientifico dell’istituto Fratelli Testa Nicosia; per E-project: ecological literacy, premio alla III Als del Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze); per Il clima, noi e gli altri, premio alla classe IV CL del liceo scienze applicate Max Planck di Villorba (Treviso); per Green Tech, premio alla III Itt istituto salesiano Don Bosco di Brescia; per La città verde premio ad Alessia Capurso e Mariana Fernandez Rycabel della IV A dello scientifico scienze applicate del Laeng-Meucci di Osimo-Castelfidardo; per Nonni genitori e figli, premio alla II B scientifico del Giovanni Falcone di Barrafranca (Enna); per Le cinque E dell’Energia premio alla IV Bls del liceo Camillo Golgi di Breno (Brescia); per ilquotidianoinclasse.it premio alla IV B del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino.

iu