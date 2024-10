Elton John si confessa e parla della sua salute: ‘Non è rimasto molto di me’

Il leggendario cantante britannico Elton John ha recentemente fatto alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo al suo stato di salute e al suo aspetto fisico. Durante la première del suo nuovo documentario "Elton John: Never Too Late" al New York Film Festival, l'artista 77enne ha scherzato sul fatto che "non è rimasto molto" di lui dopo i vari interventi chirurgici e problemi di salute affrontati nel corso degli anni.

Un elenco impressionante di parti del corpo mancanti

Con il suo caratteristico umorismo, Elton ha elencato le parti del corpo che gli sono state rimosse o sostituite:

Tonsille

Adenoidi

Appendice

Prostata

Anca destra

Ginocchio sinistro

Ginocchio destro

"In effetti, l'unica cosa che mi rimane è l'anca sinistra", ha scherzato il cantante. Nonostante questo impressionante elenco di interventi, Elton ha sottolineato di essere ancora qui e ha ringraziato calorosamente i suoi fan per il sostegno ricevuto nel corso della sua carriera.

Problemi recenti alla vista

Oltre ai problemi di salute passati, Elton John ha recentemente rivelato di star affrontando una grave infezione agli occhi che ha compromesso la sua vista. "Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni nell'occhio colpito", ha dichiarato il cantante in un comunicato su Instagram.

Elton John, assieme a suo marito David Furnish, durante la presentazione del documentario "Elton John: Never Too Late" che verrà trasmesso da Disney+ a dicembre

Una nuova fase della vita

Nonostante le difficoltà fisiche, Elton John sembra essere in una fase molto positiva della sua vita. Ha espresso grande gratitudine per la sua famiglia, in particolare per suo marito David Furnish e i loro due figli, Zachary ed Elijah, definendosi "l'uomo più felice del mondo".

Il cantante ha anche spiegato la sua decisione di ritirarsi dalle tournée:

"Come sapete, ho deciso di smettere di fare tournée perché ho 77 anni. Ho fatto tutto quello che c'era da fare, ho suonato ovunque. Ho avuto successo, ci sono stato e l'ho fatto".

Un'icona della musica che non si arrende

Nonostante i problemi di salute, Elton John continua a essere una presenza importante nel mondo della musica. Il suo nuovo documentario, che ripercorre i primi anni della sua carriera e il suo concerto d'addio al Dodger Stadium di Los Angeles nel novembre 2022, è molto atteso dai fan. La resilienza e l'umorismo di Elton John di fronte alle avversità sono un esempio ispiratore per molti. Anche se, come dice lui stesso, "non è rimasto molto" del suo corpo originale, il suo spirito e il suo talento musicale rimangono intatti e continuano a brillare.

Il documentario "Elton John: Never Too Late" sarà disponibile su Disney+ dal 13 dicembre, offrendo ai fan un'opportunità unica di ripercorrere la straordinaria carriera di questa icona della musica[1].