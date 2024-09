Elton John colpito da una grave infezione agli occhi. “Ora ho una visione limitata, serve tempo”

Roma, 4 settembre 2024 – La super rockstar britannica Elton John ha avuto una grave infezione all’occhio che gli ha notevolmente ridotto la vista. Il cantante 77enne lo ha raccontato sul proprio profilo Instagram, dove è seguito da ben 4,9 milioni di fan.

“Durante l'estate, ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata da un occhio”, ha scritto nel post, pubblicato ieri sera. “Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito”, spiega il musicista. Tantissimi i commenti di supporto da parte dei fan e di personalità di spicco dello star system, come Donatella Versace, Linda Evangelista e Billie Porter.

Sir Elton John ha colto l'occasione anche per ringraziare chi si è preso cura di lui: "Sono molto grato all'eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia per aver passato le ultime settimane accanto a me". Nonostante le condizioni di salute "mi sento positivo sul processo di guarigione", conclude.

Il post pubblicato da Sir Elton john sul suo profilo Instagram

Il cantante e compositore di brani famosissimi come ‘Your Song’, ‘Rocket Man’ e ‘I'm still standing’, può fregiarsi del titolo onorifico britannico di "sir", conferitogli dalla Regina Elisabetta II nel 1998 per i suoi successi musicali e il suo impegno nelle opere benefiche. Nella sua carriera, ricorda la BBC, ha venduto più di 300 milioni di dischi e l'anno scorso a Glastonbury, nel Regno Unito, 120 mila spettatori hanno assistito al suo ultimo concerto del tour di "addio".