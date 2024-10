Le uscite musicali del 4 ottobre: dai Coldplay a Capossela, passando per Clapton e Masini

Roma, 3 ottobre 2024 – Ce n’è per tutti i gusti tra le pubblicazioni musicali in uscita domani. Dal pop dei Coldplay alle sperimentazioni degli Smile di Thom Yorke dei Radiohead, fino al cantautorato di Vinicio Capossela. Nuovi brani anche per Marco Masini, Eric Clapton, Tre Allegri Ragazzi Morti e la nuova band di Stephen Malkmus, leader dei Pavement. Moon Music è il nuovo album dei Coldplay, un’opera in cui la band di Chris Martin propone una serie di brani in linea con la propria storia recente. Si parla di diverse ballate pop con influenze variegate e ospiti di eccezione, come Tini e Little Simz. A legare il tutto i testi di Martin, che con questo disco va alla ricerca di sé stesso. Per evitare sprechi e inquinamento, la band pubblica il disco in tiratura limitata e con delle confezioni riciclate. Ci hanno preso gusto i The Smile, progetto parallelo dei Radiohead, che dopo il successo del secondo album Wall of Eyes di inizio anno, tornano in scena con Cutouts. L’opera contiene dieci brani registrati ad Abbey Road a Londra, per un totale di quasi cinquanta minuti di musica. Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner hanno descritto l’album come un’appendice del precedente lavoro. Nuovo singolo per Vinicio Capossela, che anticipa il disco ‘Sciustein feste n.1965’ con Voodoo Mambo. Il brano, prodotto con Alessandro Asso Stefana, vede la partecipazione di alcuni ospiti speciali: Marc Ribot alla chitarra elettrica, Vincenzo Vasi a marimba, kalimba e percussioni e Claudio Tosi, Giulia Galliani, Luca Latini ai cori voodoo. La canzone viene descritta da Capossela come un mambo dedicato alla notte dei morti, pronta per dare il via alle festività invernali. Dopo diversi problemi di salute il leggendario Eric Clapton torna in pista con Meanwhile, il suo ventiduesimo album in studio. Il disco è stato realizzato con la collaborazione dell’amico Van Morrison e vanta la presenza di musicisti del calibro del compianto Jeff Beck. Fino a gennaio, l’album sarà disponibile esclusivamente in versione digitale. 10 amori è il nuovo disco di Marco Masini. L’opera è una sorta di concept album in cui l’artista con dodici tracce inedite racconta la sua idea secondo cui ognuno di noi abbia dieci amori nel corso della vita. “L’amore – racconta Masini – non è soltanto quello che vivi e respiri in una storia d’amore ma qualcosa di più universale, qualcosa che ti rimane appiccicato come colla nella mente e riesce a tenere insieme il passato”. La nuova canzone per me segna il ritorno in pista dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il singolo è un pezzo d'amore che riflette ironicamente sulle conseguenze e la fine di un rapporto, raccontando lo stupore e la gioia nel riconoscere una ragazza libera e contemporanea. Il brano farà da colonna sonora per la mostra della band al Palazzo del fumetto di Pordenone, prevista dal 7 novembre. I The Hard Quartet sono il nuovo supergruppo indie rock di Stephen Malkmus – leader dei Pavement – Matt Sweeney, Emmett Kelly e Jim White. La band nel proprio omonimo disco di debutto proprone un rock alternativo senza fronzoli, fatto di chitarre e di atmosfere anni ’90. Spazio anche per la colonna sonora di Joker: Folie à Deux, che contiene i brani che si sentono nel film da To Love Somebody dei Bee Gess fino a True Love Will Find You in The End di Daniel Johnston. I pezzi del disco sono cantati da Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Tornano in pista gli Statuto con il loro disco Statuto football club, in cui rileggono in chiave ska-punk alcune sigle e canzoni legate al mondo del calcio. Tra i pezzi Una vita da mediano di Ligabue e la sigla di Novantesimo minuto. Tra le ristampe il nuovo Asylum Years, quarto disco d’archivio della cantautrice Joni Mitchell, che include versioni alternative e inedite di brani tratti da dischi come Mingus e del periodo del tour congiunto con Bob Dylan del 1979.