È qui Ferragostia?. Atmosfere circensi e danze africane

“Ferragostia” torna, con l’ottava edizione, ad animare Ostia Antica per valorizzare le straordinarie ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del Municipio X. Fino al 16 agosto 202 visite guidate performative e suggestive messinscena degli spettacoli in programma animeranno il borgo rinascimentale, perfetta scenografia naturale per lasciarsi trasportare in altri mondi e altre epoche tra Circo-teatro, arte di strada, musica e danza.

Stasera è in programma “Naufraghi per scelta”, spettacolo di arte di strada e nuovo circo a cura dei Los Filonautas (nella foto). Questa performance circense nasce dall’incontro tra due talentuosi equilibristi, Valentin “L’Astronauta” e Soledad Prieto, alias “Petrovska”, che esibendosi su un palco del tutto eccezionale come un sottile cavo d’acciaio sospesi ad un metro e ottanta da terra, creano uno spazio teatrale unico che mescola tecniche espressive, circensi, acrobatiche, musicali e teatrali. Alle 22 si continua con con “Trash and Cleaners”, spettacolo che fonde teatro e musica.

Domani alle 21 è la volta di “Soul of Nature” una favola acrobatica, un mix di meraviglia e acrobazie, poesia e virtuosismi scritta e diretta da Milo Scotton. La serata di Ferragosto procede con le danze africane del gruppo Konkoba, un eccezionale ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale.

Ferragostia 2024 termina il 16 agosto con una giornata interamente dedicata alla danza.

Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.