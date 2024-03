Fedez single, ecco dove vive dopo la crisi con Chiara Ferragni

Milano, 7 marzo 2024 – Fedez non vive più nella lussuosa penthouse di Citylife a Milano. Questa al momento è l’unica certezza della crisi di coppia tra il rapper e Chiara Ferragni.

Una rottura che potrebbe ricomporsi – diversi sono gli indizi che vanno in questa direzione – o che potrebbe diventare definitiva come per tante coppie vip che si sono lasciate in questi ultimi mesi.

Quello che è certo – dicevamo – è che Fedez al momento è tornato a vivere nell’attico sui Navigli dove abitava quando era single. Lo sfondo che si vedeva dietro al rapper quando pubblicava alcune stories su Instagram prima che la voce della crisi con l’influencer venisse confermata, era proprio quello dell’appartamento con i mattoncini rossi da dove il cantante è stato visto uscire di recente – sempre con la sua fidata assistente – da ‘Diva e donna’, che lo ha fotografato in esclusiva.

Fedez entra nell'attico dove vive ora dopo la crisi con Chiara Ferragni

La rivista scandalistica rivela che il conduttore di ‘Muschio selvaggio’ avrebbe preso in affitto l’attico per tre mesi. Si deduce che l’appartamento non fosse proprietà del rapper e che attualmente fosse libero.

Gli utenti di Instagram che pensano ancora che la rottura dalla moglie sia solo una messinscena per riabilitarsi dopo il ‘Pandoro-gate’ puntano proprio il dito su questi 3 mesi, che indicherebbero quanto la coppia sia d’accordo nell’aver organizzato tutto a tavolino rendendo la crisi provvisoria.

Ad ogni modo il contratto di brevissimo periodo stipulato dal rapper di Rozzano potrebbe essere considerato un primo indizio del fatto che tra i due la porta non è del tutt chiusa.

Del resto, la stessa Ferragni ha rivelato da Fazio (indizio numer due) che “con Fede ci sentiamo e ci vogliamo bene”, e che in passato ci sono state “altre crisi, ma questa è più forte”.

Lui resta più schivo e a chi lo accusa di non accettare di essere seguito dai paparazzi dopo che per anni insieme alla moglie ha reso pubblico tutto il privato, risponde: “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all'altro ieri”.

Privacy dunque, e nessun comunicato ufficiale come fanno le coppie famose quando si lasciano. Tre indizi fanno una prova?