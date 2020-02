© Riproduzione riservata

Un’ottima idea per San Valentino èper due in una città italiana facilmente raggiungibile, per passare un. Scopriamo 3 città italiane fatte su misura per un viaggio romantico, vicine a Milano, Roma e Napoli.Forse non tutti sanno quanto può essere romantico il lago di Como, meta ideale per unaper San Valentino. Il paesaggio unico del bacino lariano, le stupende ville che si alternano sulle coste del Lago (qualcuna anche con delle stanze da affittare per il giorno degli innamorati), i numerosi ristoranti dove è possibilee la possibilità di fare una piccola crociera nelle acque del lago fanno di Como una destinazione perfetta per San Valentino.Tra le attività da fare sicuramente laa Laglio (cono sosta davanti alla villa di George Clooney), o su quello di, con le curatissime aiuole piene di fiori. Per i più sportivi, la possibilità di ammirare il tramonto dall’alto sulla cima del, raggiungibile dopo una bella e rilassante passeggiata.Perché non visitare la città natale di San Valentino proprio nel giorno dedicata a lui? Terni, oltretutto, non è solo la città delma un luogo pieno di fascino e romanticismo. I palazzi antichi, le chiese, le piccole piazza con locali e, i ristoranti in cui gustare le pietanze umbre e bere dell’ottimo vino e i tanti hotel e B&B confanno di Terni uno dei centri più interessanti da visitare nel centro Italia.Per esplorare la città basta un solo giorno; se la vacanza dura di più si può pensare ad un’escursione alla vicina, la più alta d’Europa, o al lago di Piediluco, con i borghi colorati e pittoreschi dei pescatori a fare da cornice ad unopaesaggio.Per chi è al Sud, la meta romantica facilmente raggiungibile e(siamo comunque in bassa stagione) per San Valentino potrebbe essere Positano. La città verticale, chiamata così per il suo tipico sviluppo in altezza a picco sul mare, è una delle mete perfette per chi vuole rilassarsi e godersi le, piene di botteghe e locali alla moda. Tappa obbligata a Positano per i più romantici è sicuramente il “” che dalla Spiaggia Grande porta fino alla spiaggia di Fornillo, un luogo idilliaco doverprima di cenare in uno dei tanti ristoranti o nelle rinomate pizzerie della Costiera.