Double gloss, le labbra super lucide della primavera 2024

Labbra lucide e rimpolpate, in primo piano. È una delle principali tendenze del make-up per la primavera 2024. Secondo questo trend, a partire dai social – in primis, TikTok – vengono apprezzati soprattutto prodotti che permettano di realizzare il cosiddetto double gloss o double glossing, molto amato dalle generazioni Zeta e Alfa.

Labbra piene e lucide

È stato il marchio di Rihanna, Fenty Beauty, a lanciare la tecnica omonima, in cui l’olio labbra viene sovrapposto al lucidalabbra tradizionale. Ogni professionista del trucco, poi, ha rivisitato questa proposta e l’ha fatta propria, mixando anche cosmetici diversi come oli, maschere o rossetti effetto specchio. Quello che non deve cambiare è il risultato, che in tutti i casi deve essere ultra lucido e brillante. Del resto il double gloss o double glossing si sposa perfettamente con le nuove esigenze della cosmesi e del make-up contemporanei, che puntano a coniugare sempre di più estetica e funzionalità. In questo modo, infatti, si mettono in evidenza le labbra – usando un prodotto trasparente o colorato, come si preferisce – e, allo stesso tempo, le si nutrono e idratano affinché possano mantenere l’aspetto luccicante e pieno per diverse ore.

A chi è adatto il double gloss

- Il gloss va bene per chi, di natura, ha labbra che si presentano molto disidratate e secche e piene di pellicine. In quei casi potrebbe essere utile iniziare a stendere almeno un velo di un burro cacao o una lip mask e poi applicare l’olio labbra. - La tecnica potrebbe essere sperimentata con successo anche da coloro che non amano mettere rossetti troppo accesi e intensi o a chi non li sa applicare con precisione e ha bisogno di truccarsi o di fare un ritocco con facilità e in poco tempo. - Non è un caso che il double gloss sia popolare soprattutto tra le giovani e le giovanissime che preferiscono un make-up semplice, da realizzare con pochi gesti e in modo divertente e originale.

Il trucco in più

Per dare ancora più risalto alla bocca quando si opta per un double gloss, dopo aver applicato del lucidalabbra, del balsamo o una lip mask si può evidenziare il contorno con una matita nude o dello stesso colore delle labbra o ancora un po’ più scura. Nella parte centrale della bocca si può aggiungere qualche tratto di matita sfumandola poi bene, con le dita o con un pennellino apposito, in modo da ottenere una lieve ombreggiatura che aumenta visivamente il volume. Dopodiché si può procedere ad applicare un olio specifico o un gloss, colorato o trasparente o ancora un prodotto ibrido, rimpolpante e luminoso.