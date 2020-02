Roma, 27 febbraio 2020 – Don Matteo tra casi di cronaca, problemi di cuore e le dimissioni del maresciallo Cecchini. Oggi, giovedì 27 febbraio, in prima serata su Raiuno torna ‘Don Matteo 12’, la serie tv con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective più amato del piccolo schermo.

La nuova puntata (la sesta) s’intitola ‘Non commettere atti impuri’ e avrà come guest star i The Jackal, il trio comico napoletano composto da Ciro Priello, Fabio Balsamo e Simone Ruzzo diventato famoso grazie ai video su Youtube. E gli esperti del web aiuteranno il maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica) che sta meditando di lasciare l’Arma. Il maresciallo, infatti, è deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, così pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web. E a spiegargli come muoversi nella Rete saranno proprio i The Jackal.

Intanto, però, i carabinieri di Spoleto (e Don Matteo) sono alle prese con un caso che coinvolge Sara Santonastasi (Serena Iansiti), il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Le apparenze sono tutte contro la donna che troverà sostegno soltanto nel pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) che sceglierà di starle vicino in attesa che il mistero venga chiarito. Tale comportamento lo allontanerà ancora di più dal capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) che sarà protagonista di un bacio inaspettato con Sergio La Cava (Dario Aita). L’enigmatico uomo, oltre a corteggiare Anna, è pronto a lasciarsi definitivamente il passato alle spalle e prendersi le sue responsabilità di padre. Per la piccola Ines (Aurora Menenti) – che attualmente vive in canonica con Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali) – è arrivato il momento di conoscere il padre: dopo qualche fallimentare tentativo, tra Sergio e la piccola sembrano nascere le basi per diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna. Sempre più vicini anche Sofia (Mariasole Pollio), e Jordi (Pasquale Di Nuzzo, il ballerino di ‘Amici 12’): tra i due è scattato il bacio ma la ragazza continua a mentirgli sulla sera in cui lui ha avuto l’incidente che gli è costato l’amputazione di una gamba.