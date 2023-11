DATA DI NASCITA

Fin da bambina Anna Valle ha odiato le feste. "Le mie foto davanti alla torta di compleanno mi ritraggono sempre seria". Così per il traguardo dei 50 che raggiungerà nel ’25 il suo sogno sarebbe quello di poter partire col marito Ulisse Lendaro, i due figli Ginevra di 15 anni e Leonardo di 10, i genitori, il fratello e la sorella ma senza il corredo di troppe candeline. "Gli ultimi tre compleanni li ho passati sul set e mi è successo di dover magari festeggiare anche due volte, con la troupe e la sera coi colleghi. Ricordo con maggior piacere un anno di full immersion con Margotta quando nessuno sapeva nemmeno la data e passò tutto sotto silenzio". Il tempo che passa non lascia comunque scorie sul fisico di Anna che confessa di non seguire alcuna dieta ma di mangiare da sempre ’pulito’, non amando sughi e intingoli. "Però non mi privo di pasta, pesce, carne e qualche trasgressione, né sono fanatica dello sport. Ma cammino molto con un’andatura che è da marcia militare".