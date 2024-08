Hong Kong: nati due cuccioli gemelli di panda. Ecco perché è un evento speciale

Roma, 19 agosto 2024 – La panda gigante Ying Ying ha dato luce a due cuccioli gemelli, un maschio e una femmina all’Ocean Park di Hong Kong. La loro nascita, avvenuta il 15 agosto (il giorno prima del 19esimo compleanno della madre) rappresenta “una vera rarità”, per diversi motivi.

Per prima cosa, Ying Ying è diventata mamma per la prima volta a 19 anni: “E’ la più vecchia panda gigante di cui si abbia notizia ad aver partorito per la prima volta con successo”, spiega in una nota rilasciata dal parco Paulo Pong, presidente della Ocean Park Corporation. Inoltre, i panda giganti hanno generalmente difficoltà a riprodursi.

Le femmine di panda hanno ogni anno un solo periodo fertile della durata di appena tre giorni e il fatto che in natura preferiscano vivere in solitaria fa in modo che si accoppino raramente. La Cina ha trascorso decenni nel tentativo di incrementare la popolazione di questi iconici animali, creando riserve estese sulle catene montuose nel tentativo di salvarli dall'estinzione. In cattività, è ancora più difficile che si riproducano.

Il parto gemellare rappresenta la possibilità, per l’Ocean Park, “di giocare un ruolo attivo nella conservazione di questa preziosa specie”, ha dichiarato Pong. I due cuccioli arrivano dopo anni di tentativi infruttuosi da parte di Ying Ying di accoppiarsi con il suo compagno Le Le, dopo che i due erano stati regalati alla città nel 2007 dal governo cinese. Ying Ying aveva subito in precedenza una serie di aborti spontanei.

I due cuccioli gemelli pesano 122 e 112 grammi e sono sottoposti a cure intensive 24 ore al giorno (Hong Kong Ocean Park)

La mamma panda ha iniziato a dare segni di essere incinta alla fine di luglio, quando il suo appetito è diminuito e i suoi sonnellini si sono allungati. Le gravidanze dei panda non sono semplici da individuare e lo stato interessante dell’esemplare è stato confermato dai veterinari solo il 12 agosto. Il 14 agosto è iniziato il travaglio: “Essendo il suo primo parto, Ying Ying era comprensibilmente nervosa”, si legge nel comunicato, “ha passato la maggior parte del tempo sdraiata sul terreno, rigirandosi”.

I due cuccioli sono nati rispettivamente alle 2:05 e alle 3:27, dopo cinque ore di travaglio. La femmina, nata per prima, pesa 122 grammi e il maschio 112 grammi. “Entrambi i cuccioli sono al momento molto fragili e hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi, in particolare la femmina, che ha una temperatura corporea più bassa”, spiega la nota dell’Ocean Park. I visitatori dovranno aspettare qualche mese prima del debutto in società dei sue piccoli.