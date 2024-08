Una zanna di mammut intatta: cacciatore di fossili dilettante fa la scoperta della vita

Roma, 17 agosto 2024 – Una gigantesca zanna di mammut, lunga 2,1 metri, completamente intatta, di un'età compresa tra i 11.700 e i 75.000 anni: è il ritrovamento di Eddie Templeton, cacciatore di fossili dilettante, che fin da bambino ha perlustrato le rive dei torrenti del Mississipi.

Nel corso della sua ‘carriera’, Templeton può vantare diversi ritrovamenti: la mandibola di un mastodonte, un mammifero proboscidato del Pleistocene, numerose ossa di un parente gigante dell’armadillo e persino le ossa della zampa di una tigre con i denti a sciabola. Ma l’ultima scoperta è stata la più grande e la più inaspettata.

Il 3 agosto, il cacciatore di fossili stava attraversando un torrente della contea di Madison, quando ha visto qualcosa in mezzo al fango: una zanna gigante parzialmente esposta sulla riva. Il dente si è rivelato completamente intatto e George Phillips, curatore di paleontologia del Museo di Scienze Naturali del Mississipi con cui Templeton ha condiviso la scoperta, ha confermato che apparteneva a un mammut columbiano, lontano parente del mammut lanoso. I mammut colombiani sono vissuti durante la fine del Pleistocene, il fossile ha quindi un'età compresa tra i 11.700 e i 75.000 anni.

La zanna di mammut columbiano ritrovata, lunga 2,1 metri, era semi esposta lungo la riva di un torrente (Facebook - MDEQ)

“È stato certamente emozionante trovare un grosso pezzo di zanna. Ma è stato particolarmente eccitante che si trattasse di un mammut”, ha raccontato Templeton alla CNN. “Dopo che i geologi sono arrivati sul posto e abbiamo iniziato a scoprirla e ci siamo resi conto che si trattava dell'intera zanna, dalla punta alla base, è stato ancora più emozionante”.

Il mammut columbiano viveva in tutto il Nord America e la sua dieta consisteva in gran parte di erbe che si trovavano nelle praterie, che erano rare sulla costa orientale degli Stati Uniti in quel periodo, ha spiegato Phillips. Di conseguenza, i suoi fossili sono molto difficili da trovare nella zona.

Quando Templeton si è imbattuto per la prima volta nella zanna gigante, ha pensato che fosse di un mastodonte, avendo trovato diversi resti di questa creatura nelle sue precedenti battute di caccia. È stato dopo che il museo locale e l'ufficio statale di geologia lo hanno aiutato a portare alla luce gli enormi resti che Templeton ha iniziato a rendersi conto della sua scoperta.

A far capire che si stava sbagliando è stata la curvatura della zanna: le zanne di mammut colombiano, infatti, sono così ricurve che da sembrare un semicerchio perfetto, mentre le zanne dei mastodonti comuni non hanno la stessa curvatura, spiega Phillips. “Quando ho visto la foto sono rimasto a bocca aperta”, ha detto Phillips. “Ho pensato: 'Ok, bene, una zanna'. Aspetta un attimo... è così curva. Questa è una zanna di mammut”.

Mentre portavano alla luce il fossile, gli scienziati sul campo hanno coperto contemporaneamente le parti esposte con del gesso per mantenere il fossile protetto durante l'estrazione. Le zanne crescono ad anelli, come gli alberi, spiega Templeton, il che fa sì che i fossili abbiano maggiori probabilità di frammentarsi quando si asciugano dopo essere stati estratti dai depositi umidi in cui sono stati trovati.

La zanna - che pesa 272 chilogrammi con il rivestimento in gesso - si trova attualmente al museo, dove gli esperti la monitoreranno da vicino mentre si asciuga e poi la tratteranno con un coadiuvante per la conservazione. Gli scienziati dovranno anche riassemblare il fragile fossile, che si è rotto in due pezzi durante il trasporto.

La zanna di mammut è stata ricoperta di gesso mentre veniva estratta per preservarla (Facebook - MDEQ)

Il mammut columbiano

Il mammut columbiano era una specie diffusa in tutto il Nord America. Il suo nome deriva dal fatto che era prevalentemente diffuso nel territorio degli odierni Stati Uniti d'America, il cui nome storico è Columbia. Si tratta di una specie esclusivamente americana, sebbene abbia un antenato comune con il mammut lanoso, diffuso invece in Eurasia. Un esemplare di mammut columbiano poteva pesare oltre 10 tonnellate e raggiungere un'altezza di oltre 4 metri: questo ne fa uno dei più grandi proboscidati mai esistiti. Inoltre, le loro enormi zanne ricurve sono le più grandi fra tutte le specie di elefanti esistite: il paio di zanne più grande mai ritrovato misura 4,9 m di lunghezza e fu rinvenuto in Texas.