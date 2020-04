L'impegno di Lady Gaga contro il Coronavirus

Il mega concerto in streaming

© Riproduzione riservata

In tempi di pandemia da Coronavirus abbiamo già assistito ai mini concerti di musicisti e cantanti, che dai salotti di casa loro hanno intrattenuto i fan via streaming. Ora però siamo di fronte a un evento decisamente più grande e complesso da organizzare: Lady Gaga ha infatti, un live che coinvolgerà numerosi artisti. Fra le star presenti nomi di primo piano come quelli di Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Andrea Bocelli e Billie Eilish, ma anche presentatori di chiara fama come Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.Il mega concerto rappresenta una sorta di fase 2 dell'impegno benefico di, che ha già contribuito, insieme al gruppo Global Citizen, alla raccolta di 35 milioni di dollari destinati all'Organizzazione mondiale della sanità. Nello specifico, all'acquisto materiale medico per gli operatori sanitari e al finanziamento della ricerca di cure e vaccini per il Covid-19.Presentando 'One World: Together at Home', la cantane e musicista ha detto: "Il mio cuore è pieno di dolore e di affetto per tutti coloro, medici e infermieri, che dormono in auto allo scopo di non infettare le loro famiglie e i loro pazienti: quello che stanno facendo è mettersi in prima linea, in pericolo, per aiutare il mondo e tutti noi vogliamo ringraziarli".Il concerto non sarà una sorta di lunga iniziativa di raccolta fondi: "Mettete il portafogli in tasca", ha spiegato Lady Gaga, "sedetevi comodi e godetevi lo spettacolo che tutti quanti meritate". Va da sé che eventuali contributi sono benvenuti.'One World: Together at Home' sarà un evento live che si svolgerà il 18 aprile e saràsulle reti televisive statunitensi a sulle principali piattaforme social media, compreso YouTube, Facebook, Twitter e Instagram (quindi potremo vederlo anche in Italia).L'idea è di alternare musica e discorsi, affidando il compito di gestire lo show a tre conduttori di provata esperienza come Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Ovviamente, ognuno collegato in streaming da casa propria, esattamente come faranno i musicisti e gli ospiti. Fra i primi abbiamo, il nostro, il pianista classicoe la stessa Lady Gaga.Tra i secondi il calciatore, le attrici, l'attore Shah Rukh Khan, il cast di 'Sesame Street' e anche l'attoree sua moglie Sabrina, che sono stati diagnosticati positivi al Covid-19.