Per tutte le complicazioni turistiche del dopo-Coronavirus, questa estate gli italiani viaggeranno meno all'estero e concentreranno le loro vacanze all'interno dei nostri confini. Le previsioni già indicano che saranno molti meno i vacanzieri nostrani rispetto agli anni passati; se poi volete tenervi alla larga dal rischio di potenziali assembramenti, potrebbe essere l'occasione giusta per andare alla scoperta delle regioni meno battute.



Secondo i dati relativi agli anni scorsi, le regioni con più presenze turistiche sono il Veneto, il Trentino-Alto Adige, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio e la Campania. Viceversa, i flussi più contenuti si registrano in Abruzzo, Umbria, Valle d'Aosta (che però è anche quella con la superficie minore) e Basilicata, con il Molise fanalino di coda: qui le presenze sono 140 volte meno rispetto al Veneto.



Eppure sono tutte regioni che hanno moltissimo da offrire, sia per le bellezze naturalistiche sia per quelle storiche e artistiche. Prendiamo appunto il Molise, uno scrigno di affascinanti attrazioni confinato però ai margini del turismo interno (nel 2018 ha attirato meno di 500mila presenze). La parte antica del capoluogo Campobasso, un dedalo di vicoli e scalinate arroccate sul fianco di un'altura, merita sicuramente una visita, e così pure la città di Isernia. L'entroterra è disseminato di borghi medievali, come Frosolone, Venafro, Scapoli, Ferrazzano, Fornelli, Bagnoli del Trigno e Agnone.



Gli amanti della natura possono dedicarsi al trekking nelle foreste della splendida Riserva naturale di Collemeluccio-Montedimezzo sugli Appennini, protetta dall'Unesco. Ci sono inoltre interessanti siti archeologici, ad esempio il teatro sannitico di Pietrabbondante e la città romana di Altilia-Saepinum. E poi, ovviamente, il mare: sui 35 chilometri di costa del Molise si trovano belle spiagge sabbiose, come quelle di Termoli, di Campomarino e di Marina di Petacciato.





