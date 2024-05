Le serie tv in uscita a maggio 2024 su Prime Video

Maggio è iniziato a Prime Video non si fa trovare impreparata. Anche in questo mese sono in arrivo diverse novità, con nuove stagioni di serie tv anche trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui sotto potete leggere una guida su tutte le novità da non perdere con le date di uscita.

Da “Maxton Hall – The World Between Us” alla seconda stagione inedita di “Pretty Little Liars”

La prima novità assoluta di maggio 2024 è “Maxton Hall - The World Between Us”. Si tratta di una serie televisiva tedesca in sei parti e tratta dal libro di Mona Kasten, ‘Save Me’. Al centro del racconto possiamo seguire le vicende di una moderna storia d'amore tra le classi di una prestigiosa scuola privata. Ruby è una studentessa che potrebbe provocare la distruzione dell’arrogante James Beaufort. La ragazza, infatti, è diventata testimone di un segreto che potrebbe provocare diversi problemi al ricco erede milionario. Una volta scoperto di poter essere a rischio con le rivelazioni della compagna, il giovane cerca di zittirla ma ogni azione provoca una serie di reazioni che danno vita ad intrighi, tradimenti e amori tra le mura della scuola privata di Maxton Hall. Non mancano, quindi, gli scontri tra le diverse classi sociali all’interno dell’istituto (Ruby frequenta grazie ad una borsa di studio) e le diverse elite di studenti. A interpretare – rispettivamente – Ruby e James sono gli attori tedeschi Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung.

Dal 9 maggio, invece, sarà disponibile “Pretty Little Liars: Summer School”. Si tratta della seconda stagione inedita ispirata all’originale (e omonima) “Pretty Little Liars”. La produzione è la quarta serie tv basata sulla serie di romanzi scritti da Sara Shepard e ambientata nella stessa continuità della serie precedente. Nel cast troviamo Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco. La prima stagione, dal titolo “Original Sin”, è stata presentata in anteprima il 28 luglio 2022 e pochi mesi dopo, nel settembre 2022, è stata rinnovata per una seconda stagione, sottotitolata “Summer School”, la cui presentazione in anteprima è stata annunciata, a livello mondiale, il 9 maggio 2024. Ecco la trama ufficiale della serie: Le Pretty Little Liars affrontano un destino peggiore della morte: la scuola estiva. Tuttavia, la Millwood High non è l'unica cosa che ostacola i loro divertenti lavori estivi e i nuovi interessi amorosi da favola. Un nuovo cattivo, che può o meno avere un legame con A, è arrivato in città e le metterà tutti a dura prova.

Oltre a queste due serie in uscita a maggio 2024 su Prime Video, nel catalogo sono previste anche tutte le 8 stagioni di “The Flash” e la seconda stagione di “Outer Range” in uscita il 16 maggio 2024. La storia della serie tv è incentrata su Royal Abbott, un allevatore del Wyoming che lotta per la sua terra e la sua famiglia. Scopre qualcosa di misterioso nel pascolo dopo l'arrivo di Autumn, un vagabondo con un legame con il ranch di Abbott. Mentre la famiglia dell’allevatore affronta la scomparsa della nuora Rebecca, viene spinta ulteriormente sull'orlo del baratro quando una famiglia, i Tillerson, tentano di impossessarsi dei loro terreni.