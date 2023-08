Le supermodelle in copertina su Vogue 33 anni dopo. Furia social: “Sembrano casalinghe a un funerale”

Roma, 12 agosto 2023 – Ci ricordiamo il loro volto e non quello che indossavano. Basterebbe pensare a questo per capire quanto le quattro supermodelle più iconiche della storia, Naomi Campbell (oggi 53 anni), Cindy Crawford (57 anni), Linda Evangelista (58 anni) e Christy Turlington (54 anni), abbiano dettato le regole della passerella.

E quando chiudiamo gli occhi, le ancora le rivediamo in quello scatto leggendario di Peter Lindberg che le immortala, tutte e quattro insieme, per la copertina di Vogue del gennaio 1990. Folgoranti, ipnotiche. Avevano sedotto anche George Michael che, dopo quella copertina, le volle nel videoclip di “Freedom! ’90”.

Più di trent’anni dopo, Vogue rispolvera quel successo: l’immagine è stata ricreata per il numero di settembre della rivista con la scritta: "Le più grandi di tutti i tempi”. Manca solo Tatjana Patitz tra le quattro supermodelle, morta nel gennaio 2023 di tumore al seno.

Ormai ultracinquantenni, le supermodelle dell’iconico quartetto posano per la copertina di Vogue tutte vestite di nero, su uno uno sfondo grigio. Una scelta artistica non particolarmente apprezzata dal popolo social che, dopo aver visto l’anteprima del nuovo numero, ha raccolto commenti come: ”Dal punto di vista creativo avrebbero potuto fare QUALSIASI cosa, invece sembra un funerale”. Oppure "Siete qui a far sembrare le supermodelle delle casalinghe in un numero di settembre... La mancanza di rispetto è troppa". Forse tra i fan c’è chi ha paura venga scalfita quell’immagine sacra delle super4.

Le ‘più grandi di tutti i tempi’ saranno anche le protagoniste di una docu-serie, ‘The Super Models’, diretta da Larissa Bills e dal premio Oscar Roger Ross Williams, che andrà in onda su Apple tv a settembre. “La narrazione di 'The Super Models' prende il via negli anni Ottanta, quando queste quattro ragazze provenienti da diversi angoli del mondo si sono ritrovate insieme a New York - spiega Apple Tv+ -. Mentre l'industria della moda continua a ridefinire se stessa e i ruoli delle donne al suo interno, la docuserie racconta di come quattro ragazze siano riuscite a conquistare una posizione di potere, aprendo la strada a quelle che sono venute dopo di loro». Tra i produttori esecutivi c’è un altro premio Oscar, Ron Howard, ma nella lista figurano anche Campbell, Crawford, Evangelista e Turlington. “Come modelle, non abbiamo alcun diritto sulla nostra immagine, quindi è bello essere partner della nostra eredità, raccontarla con le nostre stesse parole”, ha dichiarato Campbell.