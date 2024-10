Congiuntivite in gravidanza. Come prevenire il disturbo

Durante la gravidanza il sistema immunitario della donna si adatta per proteggere il feto in via di sviluppo, il che può rendere l’organismo meno ’efficiente’ nel combattere le infezioni tra cui la congiuntivite.

Ecco quindi alcune misure suggerite dagli esperti della Clinica Baviera, realtà leader nel settore oftalmico, per ridurre i rischi di contrarre il disturbo. Primo, lavarsi spesso le mani per eliminare germi e batteri che possono penetrare negli occhi e causare infezioni. L’uso di lacrime artificiali può aiutare a mantenere gli occhi idratati e a evitare la necessità di strofinarli in caso di prurito o secchezza.

Terzo, evitare il contatto con persone infette

Durante la gravidanza è particolarmente importante evitare il contatto con persone affette da congiuntivite, poiché il sistema immunitario può essere più vulnerabile all’infezione. Quarto, proteggersi da agenti irritanti e allergeni

È importante proteggere gli occhi da sostanze irritanti e allergeni durante la gravidanza per evitare la congiuntivite. Quinto, pulire correttamente le lenti a contatto, qualora se ne faccia uso, per prevenire la congiuntivite batterica.

Sesto, evitare l’utilizzo eccessivo del trucco nella zona degli occhi, che può ostruire i dotti lacrimali, causare irritazioni o ospitare batteri. Settimo,

mantenere un ambiente sano in casa. Infine, occhio all’alimentazione che può svolgere un ruolo importante anche nella prevenzione della congiuntivite, in particolare nelle donne

in gravidanza.

vio.dec