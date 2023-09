Tanti auguri Harry: il figlio di Re Carlo III compie 39 anni

Harry, il duca di Sussex, compie oggi 39 anni. Nato a Londra il 15 settembre del 1984, il secondogenito di re Carlo e dell’indimenticabile Lady Diana è ormai certo che festeggerà lontano dalla Royal Family, in compagnia della moglie Meghan Markle che dagli Usa lo ha raggiunto giorni fa agli Invictus Games a Dusseldorf in Germania. L'evento sportivo internazionale, al quale partecipano reduci di guerra, ha preso il via sabato con una serie di competizioni dall'atletica al basket in carrozzina, la cerimonia di chiusura è prevista per domani 16 settembre, con la coppia attesa sul palco. Harry spegnerà le candeline ad una cena privata con Meghan e il team della fondazione dei duchi di Sussex, Archwell.

Per Harry, gli Invictus Games che ha fondato nel 2014 sono molto speciali: lui è Meghan hanno fatto il debutto pubblico come coppia per la prima volta al torneo a Toronto nel 2017. Sei anni dopo eccoli di nuovo insieme alla stessa manifestazione sportiva, raggianti. Anche oggi come allora Harry e Meghan hanno ricevuto un'accoglienza calorosa dal pubblico. Dopo il concerto di Beyoncé a Los Angeles dove si sono letteralmente scatenati, ballando insieme la coppia torna a farsi vedere insieme più uniti che mai, mano nella mano alla Merkur Spiel-Arena Dusseldorf. Le immagini degli sguardi d’intesa e dei gesti dolcissimi tra i due ripresi da fotografi e fan hanno messo a tacere ogni voce di crisi.

Ritorno (amaro) a Londra

E’ dunque tempo di festeggiamenti per il Duca di Sussex lontano da casa, ma senza dimenticare questo mese due date tristi anche per tutto il popolo britannico: il 6 settembre, giorno del funerale dell’amatissima mamma Diana, la principessa del popolo scomparsa in un incidente in macchina il 31 agosto 1997 all’età di 36 anni a Parigi assieme al compagno Dodi Al-Fayed. L’8 settembre scorso è stato il primo anniversario della scomparsa della nonna cui Harry era legatissimo, la regina Elisabetta, morta nel Castello di Balmoral all’età di 96 anni l’8 settembre del 2022.

Harry arrivato nella capitale britannica il giorno prima l’anniversario della scomparsa della sovrana, per partecipare a un evento benefico, non ha incontrato nessun parente Royal: il padre, re Carlo III, "non aveva tempo in agenda", e così nemmeno il fratello, William. La sua presenza non è stata richiesta nemmeno alla cena in onore della regina Elisabetta. Harry ha voluto tributare alla nonna Elisabetta un omaggio, chinandosi in preghiera solitaria sulla sua tomba alla cappella di San Giorgio a Windsor. Un gesto che ha toccato il cuore di molti.

Tensioni con la famiglia reale

La rottura del principe ribelle con la famiglia reale arriva come risposta alle provocazioni e ai colpi arrivati da parte dei Sussex in questi anni, in particolare dopo il poco gradito trasferimento negli Stati Uniti, dove i duchi hanno rilasciato interviste tra cui la prima in esclusiva a Oprah Winfrey (in cui la coppia ha accusato la royal family di insensibilità e razzismo) e realizzato la docu-serie per Netflix. L’ultima goccia è stata l’uscita a inizio anno di “Spare – Il minore”, la controversa biografia di Harry, distribuita in contemporanea in tutto il mondo, tradotta in 16 lingue ma ben presto “nominata dai media inglesi come quella più scartata dell’estate”. Il secondogenito di Carlo e Diana nel memoir di 416 pagine ha rivelato aneddoti clamorosi ed è stato molto critico nei confronti dei Windsor.

Quinto in linea di successione

Da agosto Harry è solo duca di Sussex anche sul sito della famiglia reale inglese. Di fatto, si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, visto che in seguito al famoso accordo “Megxit” del 2020, il Palazzo già all’epoca dichiarò che Harry e Meghan Markle, pur mantenendoli, non avrebbero potuto più usare i loro titoli di Sua Altezza Reale una volta dimessi da reali senior. La qualifica di Harry oggi è la seguente, come riporta la scheda aggiornata sul sito di famiglia: “Il Duca di Sussex è quinto in linea di successione al trono e il figlio più giovane del Re e di Diana, Principessa di Galles. Ha lavorato per dieci anni nelle Forze Armate, cessando i compiti operativi nel 2015. Durante gli anni di servizio, ha condotto due operazioni in Afghanistan con l’Esercito Britannico. Come annunciato a gennaio, il Duca e la Duchessa hanno fatto un passo indietro dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale. Si dividono tra Regno Unito e America del Nord, continuando a onorare il loro dovere nei confronti del Re e del Commonwealth”. Al suo fianco, la scheda della consorte Meghan Markle, la duchessa di Sussex.

Il 13esimo (triste) compleanno

Il giorno del compleanno per Harry rappresenta un inevitabile, doloroso tuffo nel passato. Un episodio in particolare lo lega alla mamma Diana. In “Spare”, il figlio di Re Carlo III racconta il suo tredicesimo compleanno, quel 15 settembre del 1997 arrivato dopo due settimane dalla tragica scomparsa di Lady Diana a Parigi. Harry ricorda i festeggiamenti nel suo college di Ludgrove. Ricorda che in quel momento non aveva voglia di stare con nessuno, che preferiva passare il tempo da solo: “Avevo bisogno di spazio”. Non parlò ai suoi compagni della tragedia che lo aveva colpito. E anche loro non chiesero nulla, forse “per rispetto”. Harry aggiunge che “una tradizione di Ludgrove prevedeva una torta e un sorbetto, e mi fecero scegliere due gusti. Presi il ribes nero. E il mango. I preferiti di mamma”.

Poi, proprio mentre stava per spegnere le candeline sulla torta, pensando che il suo desiderio era che sua madre fosse viva, arrivò la zia Sarah con una scatola in mano. Lui l’aprì e all'interno trovò una console per videogiochi di cui era molto appassionato. Sua zia gli disse che Diana l’aveva comprata per lui a Parigi prima dell'incidente. Fu quello l’ultimo regalo della principessa Diana per Harry, che non poterono mai scartare insieme. Dedicarsi pienamente alla filantropia a livello internazionale e proseguire le battaglie iniziate da Lady Diana sono i punti fermi tra i progetti per il futuro del duca di Sussex.