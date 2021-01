AirlineRatings.com, un sito specializzato che monitora 385 compagnie aeree e ne valuta la qualità, ha rivelato la classifica Top Twenty Safest Airlines 2021. La classifica delle linee più sicure del mondo è frutto dell'analisi di numerosi parametri, fra cui l'età della flotta, le innovazioni in tema di sicurezza, i controlli e le certificazioni di organismi pubblici e di settore, e ovviamente l'eventuale presenza di incidenti gravi (non si tiene contro degli inconvenienti tecnici minori, tanto inevitabili quanto risolvibili senza conseguenze).



Come negli anni scorsi, l'australiana Qantas si conferma la linea con i più alti standard di sicurezza, costantemente fra le prime al mondo, nel suo secolo di storia, ad adottare le tecnologie e le procedure più avanzate per garantire ai passeggeri di viaggiare con la massima tranquillità. Ma anche le altre compagnie in classifica si pongono su livelli elevatissimi e sono punti di riferimento per il settore.



AirlineRatings ha inoltre nominato le dieci linee low cost più sicure del 2021: in ordine alfabetico Air Arabia, Allegiant, easyJet, Frontier, Jetstar Group, Jetblue, Ryanair, Vietjet, Westjet, Wizz.





Le 20 compagnie aeree più sicure del 2021



1. Qantas2. Qatar Airways3. Air New Zealand4. Singapore Airlines5. Emirates6. EVA Air7. Etihad Airways8. Alaska Airlines9. Cathay Pacific Airways10. British Airways11. Virgin Australia/Virgin Atlantic12. Hawaiian Airlines13. Southwest Airlines14. Delta Air Lines15. American Airlines16. SAS17. Finnair18. Lufthansa19. KLM20. United Airlines