Unghie, come fare una manicure perfetta in poche mosse

Ormai da qualche stagione i trend della nail art sembrano puntare su unghie e mani dal look semplice, ma sofisticato, che si può ottenere facilmente a casa, soprattutto seguendo i suggerimenti di vere artiste del settore.

Star e influencer

Le star che stanno dettando le tendenze nelle manicure al momento sono molte, soprattutto grazie ai social media che permettono loro di condividere in tempo reale i loro look e i loro stili unici. Pioniera anche in questo, Madonna non smette mai di sorprendere con le sue manicure 3D, spesso impreziosite da decorazioni audaci e brillanti. Dua Lipa è un'icona di stile che ama sperimentare con le unghie, spaziando da manicure minimaliste, come la french manicure rivisitata, a versioni più eccentriche e colorate. Trendsetter del settore sono anche Kim Kardashian e Kylie Jenner, sempre all’avanguardia con stili che spaziano da unghie lunghe e affilate a design più creativi e giocosi, come unghie pastello con dettagli in oro o glitter. Le influencer, come Garbo Zhu, stanno portando una nuova estetica nelle unghie che, con una lavorazione elaborata, diventano piccole opere d’arte che si sposano con gli outfit più moderni.

Colori

Tra i nuovi trend, smalti bordeaux e marroni dominano la scena, insieme a colori classici come il rosso brillante che vivacizzano le unghie in modo esuberante, ancor più con particolari come glitter, strass e perline. Per chi preferisce uno stile più discreto, la French Manicure continua a essere un trend, ma con un tocco più sofisticato: la semiluna nera sostituisce quella bianca, per un look più moderno e raffinato. Spazio anche al Mocha Mousse, il marrone caldo e luminoso sui toni del caffé e del cioccolato al latte, eletto da Pantone come il colore dell’anno e già apprezzato da star come Hailey Bieber e Sabrina Carpenter. Ad affiancare queste nuanche ci sono anche smalti nelle tinte terracotta, verde oliva, blu notte, grigio e cioccolato dark.

Riuso creativo

Il trend del momento è anche il recupero creativo di materiali domestici per decorare le unghie, con l’utilizzo di perline, gel e pennelli per creare effetti unici. Questa voglia di riciclo creativo ha preso piede anche tra le celeb e le giovani generazioni, con unghie abbellite con veri e propri effetti 3D. Ne sa qualcosa Mei Kawajiri, la nail artist newyorkese che segue Madonna e Dua Lipa, citate in precedenza. Tra le novità più sorprendenti della professionista, per esempio, c'è l’aura nail art, una tecnica che prevede l'uso versatile di ombretti o fard cangianti applicati direttamente sull’unghia per un effetto luminoso.

I consigli dell’esperta

Maria Carmen Dumitrascu ha come clienti dive italiane e internazionali come Monica Bellucci e Juliette Binoche, Isabella Ferrari. Per mantenere le unghie in salute e belle, la rinomata manicurist propone alcuni consigli quali evitare l'uso del buffer, non sbiancare con acqua ossigenata, e proteggere le unghie con base e top coat. È fondamentale scegliere prodotti per la cura della pelle delle mani, come creme idratanti e oli vegetali, per avere mani perfette in ogni stagione. Secondo Dumitrascu, infine, l’aspetto delle unghie dovrebbe evolversi con l’avanzare dell’età: la professionista, cioè, ritiene che per le donne adulte sia meglio optare per forme più sobrie ma sempre eleganti, come unghie corte, dipinte con uno smalto neutro o lievemente rosato e impreziosite da un piccolo punto di smalto denso applicato con precisione per creare un effetto 3D, oppure le unghie effetto nude, realizzate con gel dall’aspetto lucido e naturale. Per chi preferisce un look più deciso, si può anche optare per una forma a mandorla di media lunghezza, con uno smalto rosso ciliegia o bordeaux, classico ed elegante.

Unghie effetto lingerie

Tra le ultime tendenze ci sono le lingerie nails, emblema della delicatezza e della sensualità, con il loro sofisticato effetto vedo-non-vedo. Realizzate con tonalità nude che spaziano dal grigio al beige e applicate in modo leggero, queste unghie regalano un aspetto naturale, simile a una seconda pelle. Per completare il look, a seconda dei gusti, si possono aggiungere decorazioni in nero ispirate ai motivi rococò, che richiamano i sinuosi intrecci del pizzo, aggiungendo un tocco raffinato e seducente.