Come avere sopracciglia perfette: la guida ai principali metodi

Un tempo più trascurate, le sopracciglia sono oggi, giustamente, considerate un elemento chiave per dare espressività e carattere al volto, mettendone in risalto ogni particolare. Ci sono diversi metodi per riuscire ad avere sopracciglia perfette, ossia adatte alle caratteristiche del proprio viso e capaci a metterle in risalto nel migliore dei modi. Molto dipende dalle proprie esigenze e dal tipo di risultato estetico che si vuole raggiungere.

Primi passaggi

La pinzetta e la matita sono alleate indispensabili per ottenere delle sopracciglia perfette. Innanzitutto armarsi di pinzette di buona qualità per una depilazione precisa e rapida. Si comincia pulendo la parte centrale (tra gli occhi), poi la parte sotto le sopracciglia (dall’esterno verso l’interno), e infine l'angolo interno. Se le sopracciglia sono troppo lunghe, vanno accorciate, tagliandole con forbicine dalla punta arrotondata.

Microshading e microblading

Microshading e microblading sono due tecniche da considerare soprattutto se, al naturale, si hanno sopracciglia rade, sottili o irregolari. Sono due metodi di tatuaggio semi-permanente che possono migliorare molto l’aspetto se sono eseguite da professionisti del settore. Nello specifico, con il microshading si crea un effetto ombra delicato con minuscoli puntini, perfetto per chi vuole avere un look morbido e sfumato. Con il microblading, invece, si fanno minuscole incisioni molto simili ai peli naturali, con un effetto più netto e deciso. I risultati, in entrambi i casi, durano da 1 a 3 anni, richiedono solo 1-2 ore per essere completate e i risultati sono immediati. Nonostante un leggero rossore iniziale, i benefici sono duraturi e il fastidio è minimo.

Tinta

Un altro metodo usato per definire e rimpolpare le sopracciglia è la tinta specifica per questa parte del volto, in polvere, gel o crema. è ideale per chi cerca un risultato immediato e deciso. Di solito i kit di colorazione – disponibili anche in commercio – contengono l’ossidante necessario e gli strumenti per preparare e applicare la miscela, che va tenuta in posa per almeno un quarto d’ora. La tinta colora i peli e, nell’immediato, crea un'ombra leggera sulla pelle. I risultati durano all’incirca un paio di settimane.

Henné

Così come per i capelli, anche per le sopracciglia possono essere usati dei preparati a base di henné, disponibili sotto forma di gel, crema o polvere. I pigmenti sono ricavati dalle foglie e dai rami essiccati della pianta Lawsonia Inermis e per attivarli si usa una soluzione minerale specifica o semplicemente acqua pulita. A differenza della tinta, l'henné non deve mai essere miscelato con ossidanti. Dà la possibilità di ottenere vari effetti, più sfumato o più marcato a seconda delle preferenze. Rispetto alla tinta, l’henné è perfetto per chi desidera un effetto più naturale e duraturo, con la possibilità di colorare sia il pelo che la pelle, offrendo una gamma di risultati estetici che variano dal leggero ombreggiamento al forte effetto tatuaggio.

Make-up

Per chi non è pronta a ricorrere al microshading, al microblading o ad altre tecniche semi-permanenti, ci sono delle alternative relativamente al make-up. Esistono per esempio matite per sopracciglia, waterproof o 3D, queste ultime con una punta simile a un minuscolo pettine che ricrea l’effetto dei singoli peli. La tonalità dovrebbe essere vicina al colore naturale delle sopracciglia: grigio chiaro per quelle bionde, taupe per le castane chiare, nuance di marrone scuro per quelle nere. Quanto alla consistenza delle mine, quelle dure aiutano a definire meglio la forma, mentre quelle morbide sono ideali per riempire e creare tridimensionalità.

Se non si vogliono avere sopracciglia troppo in evidenza conviene sfumarle lievemente e con cura per dare un effetto naturale. Esistono anche kit per sopracciglia che includono polveri e cere fissative per colorare, modellare e fissare le sopracciglia anche con pennellini e spazzolini specifici. Per intensificare l’arco sopraccigliare e renderlo più armonioso e ordinato si possono anche usare mascara ad hoc, altrettanto comodi per l’estate.