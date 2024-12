Mocha Mousse è il colore Pantone 2025: ecco cosa simbolizza

Roma, 5 dicembre 2024 – Il colore del 2025? Per Pantone è il Mocha Mousse, “una calda tonalità di marrone pregna di una ricchezza innata che nutre con la sua suggestione della qualità deliziosa del cacao, del cioccolato e del caffè, facendo appello al nostro desiderio di comfort”.

Il programma Pantone Colour of the Year basa la sua scelta sul parere di designer e appassionati, che ogni anno cercano di selezionare “un colore che cattura lo spirito del tempo”, che esprima insomma il sentimento comune e i desideri dominanti.

“Sostenuto dal nostro desiderio di piaceri quotidiani, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse esprime un livello di ponderata indulgenza – le parole di Leatrice Eiseman, Executive director Pantone Color Institute – Sofisticato e lussureggiante, ma allo stesso tempo un classico senza pretese, estende la nostra percezione dei marroni dall'essere umile e radicata ad abbracciare aspirazioni e lusso. Infuso di sottile eleganza e raffinatezza terrosa, Mocha Mousse presenta un tocco di glamour discreto e delicato”.

Ma così come il Peach Fuzz per l’anno corrente, anche Mocha Mousse intende rappresentare uno spirito di connessione: “L'armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda – ha aggiunto Laurie Pressman, vicepresidente di Pantone Color Institute – Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico”.

Per i più espert: Mocha Mousse può essere utilizzato da solo oppure come base, in quanto è in grado di valorizzare diverse palette. È un colore adatto ai design minimalisti così come a quelli più ricchi di dettagli.