Peach Fuzz è il colore Pantone 2024. Ecco come abbinarlo in cinque palette

Roma, 7 dicembre 2023 – Si chiama Peach Fuzz ed è il colore del 2024. "Una pesca vellutata e gentile il cui spirito onnicomprensivo arricchisce mente, corpo e cuore", si legge nella descrizione dell'annuncio, giunto come ogni dicembre, da parte del Pantone Institute. "Una tonalità calda e accogliente che mette in risalto il nostro desiderio di stare insieme con gli altri e le sensazioni che questo crea, Pantone 13-2023 Peach Fuzz presenta un nuovo approccio a una nuova morbidezza. Sottilmente sensuale è una tonalità pesca sincera che trasmette una sensazione di tenerezza e comunica un messaggio di cura e condivisione, comunità e collaborazione", continua la nota.

"Nella ricerca di una tonalità che riecheggia il nostro innato desiderio di vicinanza e connessione, abbiamo scelto un colore radioso di calore ed eleganza moderna. Una tonalità che risuona di compassione, offre un abbraccio tattile e unisce senza sforzo il giovane con l'eterno", spiega Leatrice Eiseman, direttrice della massima autorità cromatica al mondo.

La scelta del colore dell’anno non è mai casuale, perché frutto dell'analisi nei 12 mesi precedenti delle principali tendenze dal beauty alla moda, dall'interior design all'arte, dal cinema a qualsiasi altro ambito che possa influenzare il lifestyle. Quest'anno poi ricorre il 25° anniversario. E, "seguendo lo spirito di Peach Fuzz, riflettiamo sugli ultimi 25 anni del programma Pantone Color of the Year, grati di fornire un’occasione ai designer e agli appassionati di colore di tutto il mondo, per per lasciarsi ispirare, per raccontare le loro storie e per esprimere la loro creatività", dice Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Institute che fornisce anche le palette di nuances da abbinare. I cinque accostamenti cromatici per far risplendere ancora di più il Peach Buzz sono Libetions (con tonalità profonde), Flavor-Full (con tonalità che vanno dal giallo al magenta), Hybrid Hue (nuances apparentemente discordanti, ma allo stesso tempo armoniose), Peach Plethora (una palette tono su tono) e Pairings (un mix di scale di colori opposti).