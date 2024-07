Ciuffo peakaboo, come realizzare il look in stile vecchia Hollywood

Se si parla di ciuffo peakaboo forse non tutti hanno in mente il significato, ma con buone probabilità la maggior parte delle persone lo ha visto in diverse occasioni mondane, per esempio in alcuni classici cinematografici e sui red carpet, sfoggiato dalle dive di ieri e di oggi. Il peekaboo, infatti, è il voluminoso ciuffo laterale e ondulato che cade sulla fronte senza coprirla, con l’inconfondibile stile noto come Vecchia Hollywood, per indicare i fasti del grande schermo a stelle e strisce di un tempo.

Impossibile non pensare a dive come Rita Hayworth o Veronica Lake, guardando al passato, o, in tempi più recenti, a Blake Lively, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Zendaya, Dita von Teese. Questo look, con la sua eleganza e il suo gusto estetico un po' vintage, mantiene sempre il suo fascino. Tutto sta nella capacità di realizzarlo a regola d’arte, come se si fosse sul set di una pellicola d’antan in bianco e nero.

Come fare il peekaboo

Se si desidera avere un ciuffo peekaboo per un’occasione speciale, si può chiedere di realizzarlo a un professionista oppure provare a crearlo a casa propria. Non è complicato da fare, ma è bene prendersi tutto il tempo necessario, soprattutto se non si ha particolare manualità.

Ecco i principali passaggi. Dopo aver lavato i capelli, bisogna asciugarli liberamente con il phon, senza utilizzare piastra o spazzola. Si dividono le ciocche con una riga laterale netta usando un pettine apposito per essere precisi. Si pettinano bene tutti i capelli e si cotona leggermente il ciuffo per creare il volume alla radice. Si possono realizzare sul resto dei capelli delle onde ampie e morbide con una piastra o con il ferro, prendendo ciocche grandi e fissandole con dei becchi in modo che si raffreddino in posa, poi si passa un velo di lacca. Altrimenti, si possono legare i capelli in un raccolto tirato all’indietro, lasciando fuori solo la ciocca frontale.

Variazioni

Negli ultimi red carpet, in occasione dei principali eventi dello star system mondiale, il peekaboo è stato spesso portato da attrici, modelle e influencer su caschetti contemporanei, per enfatizzare la forma arrotondata e corposa del bob. Questo ciuffo, comunque, può essere acconciato in diverse maniere: un po’ bombato e voluminoso, lasciando scoperta la fronte, ondulato, in modo che ricada sensualmente sul volto, o più piatto, quasi come un ciuffo laterale liscio e morbido. Esiste anche la versione urban chic, con un tocco più spettinato e casual. Nello stile moderno di solito il peakaboo è abbinato a un raccolto perfettamente tirato come uno chignon e fissato con il gel, per un effetto deciso e grintoso.