Capelli piuma, il taglio più richiesto del 2024

Nell’era dei social le tendenze moda e beauty si susseguono rapidamente e, spesso, vivono un rapido successo e un altrettanto repentino declino. Ci sono però alcuni trend destinati a durare nel tempo e a ripresentarsi di decennio in decennio, magari rivisitati in una chiave via via più contemporanea. È il caso del cosiddetto taglio effetto piuma, che ha avuto un particolare successo negli anni ’70, con un ritorno di fiamma negli anni 2000, quando ne è stata proposta una versione più morbida: mentre l'originale di trent’anni prima era liscio e con ciocche più lunghe, in tempi recenti le punte sono leggermente sfilate e girate verso l’esterno. Questo taglio, nelle varie epoche, ha avuto delle testimonial molto famose che lo hanno resi iconico: Farrah Fawcett negli anni ’70, Jennifer Aniston alla fine degli anni ’90, quando interpretava Rachel in ‘Friends’ e Alexa Chung che ha portato spesso un bob sfilato con frangia a tendina.

Caratteristiche

Come suggerisce il nome, questo taglio evoca un po’ le piume di un uccello: allo stesso modo, infatti, anche le ciocche possono aprirsi a ventaglio o essere leggermente smussate. Il taglio piuma si adatta bene sia ai capelli lunghi sia a quelli corti, ma viene particolarmente apprezzato nei lob ossia nei long bob che arrivano all’altezza della clavicola, soprattutto quando vengono messe in risalto le punte morbide.

Versioni

Ci sono diversi modi di portare i capelli con l'effetto piuma, che offrono vari look a seconda della lunghezza, texture e stile della chioma. Portando i capelli lunghi e sfilati si aggiunge movimento e dimensione. Oltre alle punte morbide e ariose si possono aggiungere onde leggere e romantiche, da realizzare con un ferro arricciacapelli o con la piastra.

Nel caso di capelli di media lunghezza, si possono fare bob sfilati o caschetti scalati, sempre con le punte verso l’esterno. Se si vuole fare un raccolto, nel caso le lunghezze dei capelli lo consentano, si può optare per una coda di cavallo alta o bassa, una mezza coda o uno chignon, lasciando fuori alcune ciocche sfilate che incornicino i lati del viso. Per i tagli più corti, gli stili ideali per ottenere l’effetto piuma sono quelli del pixie cut o dello short bob con frangia sfilata.

Asciugatura

Per quanto riguarda lo styling si può provare a replicare un look vintage anni ’70, con i capelli lunghi e divisi al centro con punte sfilate, o si può sfoggiare un’immagine più fresca e moderna portando i capelli di lato. Quando si asciugano i capelli in casa, si può usare una mousse o uno spray per mantenere il volume senza appesantire i capelli, adoperando un diffusore. Per aggiungere struttura e definizione, soprattutto delle punte, come anticipato ci si può aiutare con ferri e piastre, dopo aver applicato un buon prodotto termoprotettore, o anche con bigodini di grosso diametro.