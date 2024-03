Viadana è carico e vuole blindare il secondo posto

Il Viadana si trova ad un passo dall’assicurarsi il secondo posto in classifica, che non solo garantirebbe il ritorno ai playoff ma offrirebbe anche l’opportunità di ospitare una semifinale sul proprio campo. Questa prospettiva si è aperta grazie alla recente vittoria contro il Colorno, posizionando il Viadana in una situazione favorevole per il prossimo incontro del 7 aprile, quando si confronterà in trasferta con il Vicenza, squadra che occupa l’ultima posizione. La vittoria esterna per 20-26 su un terreno difficile come quello emiliano ha dimostrato la resilienza del Viadana, rafforzando le aspettative per la prossima sfida.

Ulises Gamboa, il general manager del Viadana, ha riflettuto sulla vittoria con parole ponderate: "A Colorno ha vinto il rugby", sottolineando l’importanza di avere una pianificazione accurata per il successo a lungo termine. "Sono contento per il successo, anche se si poteva fare di più. Sapevamo in partenza che avremmo affrontato una squadra grintosa e aggressiva", ha aggiunto, evidenziando la consapevolezza delle sfide che la squadra avrebbe dovuto affrontare. La vittoria ha suscitato grande emozione anche nel presidente del club, Giulio Arletti: "Alla fine abbiamo prevalso noi, forse più cinici", sottolineando la capacità del Viadana di capitalizzare le opportunità cruciali per assicurarsi la vittoria.

Alessandro Luigi Maggi