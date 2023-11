‘The Crown’, il 16 novembre debutta su Netflix la sesta e ultima stagione

Roma, 13 novembre 2023 – Il 16 novembre sarà disponibile su Netflix la prima parte della sesta e ultima stagione di ‘The Crown’. La seconda parte, invece, uscirà il 14 dicembre, sempre sulla piattaforma di streaming. Si tratta di 10 episodi in tutto da 60 minuti ciascuno.

Trama

Tra la principessa Diana e Dodi Al-Fayed nasce e si sviluppa una storia d’amore che però si interrompe bruscamente a causa di una tragedia. Alla fine di agosto 1997 i due, a Parigi, sono coinvolti in uno schianto fatale sotto il tunnel di Pont de l’Alma. Dodi muore sul colpo insieme all’autista, Henri Paul, Diana spira poco dopo in ospedale. Per la monarchia inglese, per i sudditi e per tutto il mondo è un dramma che viene vissuto a livello mediatico senza precedenti. La regina Elisabetta II si trova a dover affrontare una grave crisi dell’istituzione, criticata dall’opinione pubblica. Dopo la morte dell’amatissima madre, il principe William, primogenito di Carlo e Diana, prova a ritornare alla sua vita presso l’Eton College, cercando sprazzi di normalità che ovviamente tali non sono.

Dopo tanti anni e profonde sofferenze, Carlo e Camilla escono allo scoperto e celebrano le loro nozze. Parallelamente, sboccia un forte sentimento tra William e Kate, ancora ignara, all’epoca, che sarebbe diventata principessa di Galles, titolo appartenuto a Diana.

Protagonisti

Elizabeth Debicki torna nel ruolo di Diana Spencer insieme a Dominic West in quello di Carlo. Imelda Staunton continua a interpretare Elisabetta II affiancata da Jonathan Pryce nei panni del principe consorte e duca di Edimburgo Filippo.

Lesley Manville è Margaret, sorella di Elisabetta. Ritroviamo anche Salim Daw (Mohamed Al-Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed) visti nella quinta stagione di ‘The Crown’. Ci sono anche new entry: Rufus Kampa nei panni di William e Fflyn Edwards in quelli di Harry. Nella seconda parte della serie, negli episodi conclusivi, i due principi di casa Windsor saranno interpretati, rispettivamente, da Ed McVey e Luther Ford. Il ruolo di Catherine Middleton è affidato a Meg Bellamy.

Polemiche

Dal suo esordio, all’epoca della prima stagione, ‘The Crown’ ha fatto discutere per alcune scelte narrative. Lo scorso anno Netflix ha accettato di aggiungere agli episodi un messaggio di avvertimento prima delle puntate, una nota della piattaforma in cui si spiega che lo spettacolo che viene proposto è una drammatizzazione immaginaria di eventi reali. Nonostante ciò, in attesa dell’uscita imminente della sesta stagione, sono già sorte alcune polemiche riguardo alla presenza del fantasma di Lady Diana. Quest’ultima, dopo la tragica morte, nel racconto che ne fa ‘The Crown 6’, apparirebbe un paio di volte, per parlare con l’ex marito Carlo e con la regina Elisabetta. Questa scelta degli sceneggiatori è stata ritenuta di cattivo gusto.

Altre critiche

Non sarebbe comunque la prima volta che si solleva un polverone rispetto al taglio scelto dagli autori della serie per narrare le vicende dei Windsor. In passato, con la messa in onda delle prime stagioni, molti – tra cui ex collaboratori di Palazzo – avevano arricciato il naso davanti alla rappresentazione dell’amore della principessa Margaret per il colonnello e aviatore Peter Towsend, per le infedeltà di Filippo, per l’amicizia speciale di Elizabeth II per il suo amico di lunga data e allenatore di cavalli, soprannominato ‘Porchey’ e per il modo in cui sono stati affrontati e resi sullo schermo i problemi nel matrimonio tra Carlo e Diana e le conseguenze rovinose sulla salute psico-fisica di quest’ultima.

Camilla, ancora una volta, è stata dipinta con tratti sostanzialmente negativi (a fomentare ciò, poi, si è aggiunta la dura descrizione che della matrigna ha dato il principe Harry nella sua autobiografia-bomba ‘Spare’, uscita a gennaio 2023). I commentatori politici, infine, hanno sottolineato imprecisioni relativamente al premierato di Margaret Thatcher e alle sue tensioni con il Palazzo e il governo. Ulteriori critiche, per la quinta stagione, sono fioccate quando alcune scene hanno ventilato l’ipotesi che Carlo avesse suggerito alla madre di abdicare in suo favore e altre si sono soffermate sulle conversazioni intime tra l’allora principe e Camilla, finite sui giornali scandalistici.