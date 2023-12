The Boys 4: anticipazioni e quando esce su Prime Video

Il 2023 è stato un anno piuttosto sfortunato per tutti gli appassionati più sfegatati della serie fantascientifica ‘The Boys’ che sono rimasti a bocca asciutta e non hanno potuto passare un’estate a fare binge watching della sua nuova stagione, la quarta per essere precisi. L’attesa però è agli sgoccioli, visto che il prossimo anno avremo finalmente la possibilità di seguire le nuove avventure dei supereroi protagonisti dello show Prime Video ispirato all’omonimo fumetto nato dal genio di Garth Ennis e Darick Robertson. Vediamo dunque insieme tutto quello che sappiamo fino a questo punto riguardo ai nuovi episodi, che dovrebbero teoricamente essere rilasciati nel corso della primavera (una data precisa a riguardo però ancora non c’è).

Un teaser trailer che promette bene

Le primissime immagini della prossima stagione del serial, di cui si sono da poco concluse le riprese, sono state presentate in anteprima assoluta in occasione del CCXP di San Paolo in Brasile (una sorta di corrispettivo latinoamericano del Comic Con di San Diego).

A quanto pare, al centro di queste nuove puntate ci saranno intrighi e complotti politici contro i Sup della Vaughn… Il punto è che in molti non si stanno nemmeno rendendo conto di essere in realtà governati da un Sup camuffato da essere umano e salito al potere democraticamente.

Cosa sappiamo sulla trama

Per il resto, le informazioni rispetto alla trama sono piuttosto scarse e i fan della serie si aspettano sorprese e colpi di scena imprevisti, anche in considerazione del fatto che già in passato lo show si è discostato parecchio dalla graphic novel originale. Qualche piccola anticipazione in merito, ad ogni modo, ce l’ha fornita Simon Pegg, l’attore che nella serie presta il volto al padre di Hughie Campbell e che ha commentato a Collider: “Sapete quanto è folle The Boys, no? Diventerà ancora più folle. Mi sono divertito tantissimo a girare la serie. È stato fantastico tornare a interpretare Hugh Sr. È stato bellissimo lavorare con Rosemarie DeWitt, che tornerà a interpretare la mamma di Hughie. Sarà una figata. Vi piacerà”.

In parallelo Erin Moriarty, l’attrice che interpreta il personaggio di Annie January/Starlight, ha aggiunto: “Il modo in cui si sviluppa la trama mi ha soddisfatto molto. Non posso entrare nei dettagli, altrimenti i cecchini di Amazon mi sparano, potrebbero sbucare dagli alberi. Ma tutto può succedere in quell’universo. Questa è l’unica cosa che posso dirvi. Preparatevi perché potrà accadere qualsiasi cosa”.

Un altro dettaglio da non sottovalutare, inoltre, è lo strettissimo legame che la serie ha con il suo spin-off ‘GenV’. Stando alle ultime indiscrezioni, le due serie ci saranno molti legami e quella più nuova anticiperà molto anche dell'altra. Per comprendere ‘The Boys 4’, insomma, sarebbe meglio recuperare il prima possibile anche ‘GenV’. La stretta correlazione tra ‘Gen V’ e ‘The Boys’ è stata confermata tra le altre cose anche da Vernon Sanders, responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios.

Le new entry del cast

Nel cast della quarta stagione di ‘The Boys’ ci saranno anche Rob Benedict (già visto in ‘Supernatural’) e Elliot Knight (‘Once upon a time’) in ruoli ancora sconosciuti, oltre a Rosemarie DeWitt (‘The Staircase - Una morte sospetta’) nei panni della madre di Hughie. La new entry, più interessante tuttavia, è rappresentata da Jeffrey Dean Morgan, celebre interprete di Negan nelle serie ‘The Walking Dead’ e di John Winchester in ‘Supernatural’.