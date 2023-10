La storia tra Hugh Jackman e la moglie, dal primo incontro all’addio

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo internazionale è stata per decenni quella formata da Hugh Jackman, diventato molto popolare nei panni del supereroe ‘Wolverine’, e la moglie Deborra-Lee Furness. È anche per questo che ha fatto discutere il recente annuncio dei due che, dopo 27 anni di matrimonio, hanno deciso di separarsi. L'attore australiano farà 55 anni il 12 ottobre. L'attrice e regista australiana Deborra-Lee Furness compirà 68 anni il 30 novembre.

L’annuncio

In una dichiarazione congiunta, Jackman e Furness hanno affermato di aver avuto la fortuna di condividere tre decenni insieme e che la loro unione coniugale è stata meravigliosa e amorevole. Il loro cammino, adesso, ha preso differenti direzioni. I due attori hanno sottolineato che la loro famiglia rimarrà sempre la loro massima priorità e affronteranno questo nuovo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Nel loro comunicato, hanno chiesto comprensione e rispetto per la loro privacy durante questo momento di passaggio e cambiamento delle loro vite e non hanno dato ulteriori dettagli.

Il primo incontro

Deborra-Lee Furness e Hugh Jackman si sono incontrati per la prima volta nel 1995 sul set della serie australiana 'Correlli'. L’attore di ‘Wolverine’ ha raccontato più volte quell’episodio ricordando quanto fosse rimasto colpito dal primo istante da Deborra-Lee, che ai tempi era già un’interprete affermata eppure si era mostrata semplice e affabile nei suoi confronti. Lei all’epoca era già una star famosa, soprattutto dopo aver interpretato la parte di una motociclista vendicativa in ‘Shame’, mentre lui era appena uscito dall’accademia d’arte drammatica. Quando Jackman era salito sulla stessa auto della produzione per andare sul set, lei era già nel veicolo, si è tolta gli occhiali da sole, gli ha allungato la mano per presentarsi e lui è rimasto piacevolmente colpito, pensando subito che lei gli piacesse.

Le nozze

I due, poi, si sono sposati un anno dopo. Sono diventati genitori di due figli, Oscar e Ava, che gli attori hanno adottato quando i due erano dei bambini. Oggi Oscar ha 23 anni, e Ava 18. Nel loro comunicato stampa in cui hanno annunciato la separazione, Jackman e Furness hanno sottolineato che la loro famiglia è stata e sarà sempre la loro più importante priorità. L’annuncio della loro separazione ha spiazzato media e pubblico anche perché poco tempo fa, ad aprile, in occasione del 27esimo anniversario di nozze, Jackman ha fatto una dedica romantica alla moglie su Instagram, ribadendo il suo amore per lei e lodandola per la sua risata, il suo spirito, la sua generosità, l’umorismo, il coraggio, la lealtà e anche l’impertinenza, ha aggiunto in modo ironico. Jackman aveva descritto il loro rapporto come qualcosa di naturale e fondamentale per vivere come l’atto di respirare.

La carriera di Jackman

L'attore australiano, nato a Sydney nel 1968, ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo come attore televisivo, teatrale e cinematografico. Alle spalle Jackman ha degli studi in Giornalismo. Successivamente Hugh ha intrapreso la sua carriera artistica. Dopo gli studi d’arte drammatica, Jackman ha recitato in famose serie tv australiane, come la già citata ‘Correlli’ che fu galeotta per lui e l’ormai ex moglie, e si è esibito anche in diversi musical, sia in Australia che a Londra. Nel 2000 c’è stata la sua svolta interpretando il ruolo di Wolverine nel film ‘X-Men’, che ha ottenuto un notevole successo commerciale. Grazie a questo ruolo, è diventato un volto noto al pubblico internazionale e ha continuato a recitare in tutti i capitoli successivi della saga ‘X-Men’, oltre a partecipare a numerose altre produzioni cinematografiche e teatrali. Nel corso degli anni ha preso parte anche ad altri film di successo come ‘Scoop’, ‘Real Steel’ nel 2011, ‘Les Misérables’ nel 2012 (che gli ha fruttato un Golden Globe), ‘Movie 43’ e ‘Prisoners’ nel 2013. I suoi lavori più recenti includono ‘Bad Education’ e ‘The Son’.