Spirale di bugie, trama e cast della miniserie di Rai2. Quante puntate sono

Amore, segreti e tradimenti al centro di ‘Spirale di bugie’, la miniserie ambientata in Australia e trasmessa in due prime serate su Rai2, giovedì 8 e venerdì 9 giugno. Un thriller avvincente che terrà i telespettatori incollati alla tv per seguire la storia di Anna (Charlie Brooks) e del marito Jake (Brett Tucker), una coppia in crisi che decide di trasferirsi a Sidney con i figli piccoli per cercare di salvare il loro matrimonio. Perseguitata dal ricordo di eventi misteriosi avvenuti a Londra, Anna decide di riprendere in mano la sua carriera e accoglie in casa una giovane tata, Becky (Phoebe Roberts). La ragazza sembra perfetta, ma in realtà nasconde un sinistro segreto. La trama è ricca di colpi di scena e di suspense, scandita da una lunga serie di conseguenze irreversibili. Il ritrovamento di un cadavere mette tutto in discussione e potrebbe portare alla morte di uno dei protagonisti.

Sommario

I coniugi Anna e Jake Fallmont sono in crisi a causa di un tradimento difficile da superare. Decisi a salvare il loro matrimonio, si trasferiscono in Australia, a Sidney, con i figli Grace e Oliver. Jake continua la sua carriera di avvocato, mentre Anna vorrebbe ricominciare sa lavorare per superare i traumi che la ossessionano. In casa Fallmont arriva la tata Becky per prendersi cura dei bambini. Anna non riesce più a fidarsi del marito e teme di essere tradita di nuovo, mentre la contraddittoria Becky instaura un torbido rapporto sia con Anna che con Jake. Sullo sfondo del ménage familiare, si delinea un piano che potrebbe portare alla morte di uno dei protagonisti della storia. Chi sarà la vittima designata: Anna, Jake o il piccolo Oliver? La miniserie è stata scritta dallo sceneggiatore Jason Herbison, Margaret Wilson e Anthony Ellis.

‘Spirale di bugie’ andrà in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 8 e venerdì 9 giugno, in prima serata (alle 21.20). Verrò trasmessa in streaming su RaiPlay, da cui sarà possibile seguire la serie anche da pc, tablet e smartphone. Ognuna delle due puntate durerà 100 minuti. La serie è stata girata dal regista Scott Major.

Il cast è composto da: Charlie Brooks ( nel ruolo di Anna Fallmont), Brett Tucker (Jack Fallmont), Phoebe Roberts (Becky Hart), Alba Nicholls (Grace Fallmont), Hunter Hurley e Ned Kennelly (Oliver Fallmont), Neil Melville (Ray Tucker), Nadine Garner (Taormina), Caroline Gillmer (Cynthia), Alfie Gledhill (Liam), Bert LaBonté (Phil), Isabella Giovinazzo (Caroline Wilder), John Marc Desengano, Cecilia Low, Frank Magree, Stephen Lopez (Detective Garrison), Sonya Suares, Renai Caruso (Jo Murray) e Irene Chen.