Skam Italia 6 debutta su Netflix: data di uscita

Roma, 20 dicembre 2023 – Il nuovo anno su Netflix si apre con grandi notizie per la Generazione Z: è infatti in uscita sulla piattaforma a partire dal prossimo 18 gennaio l’attesissima sesta stagione di Skam Italia, la serie cult prodotta da Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Productions.

Lo show, ispirato da una nota webserie norvegese, si è conquistato negli ultimi anni un pubblico di fedeli adolescenti, affezionatissime ad un gruppo di giovani personaggi nei quali, per un motivo o per un altro, è facile riuscire a immedesimarsi. Ogni stagione si focalizza su un protagonista specifico, approfondendo un tema in particolare e scandagliando il modo in cui le nuove generazioni affrontano una determinata problematica.

Dopo il tanto discusso micropene di Elia (Francesco Centorame) nella stagione precedente, cosa sarà al centro della prossima? Vediamo insieme tutte le anticipazioni a riguardo.

Una sesta stagione interamente dedicata ad Asia

Al centro di questa nuova storia ci saranno le vicende di Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con sé stessa e con le sue personali fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà, nella vita di Asia, con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Non è dato sapere, almeno per il momento, quali saranno nello specifico le difficoltà che si troverà a gestire la ragazza: Netflix da questo punto di vista è in effetti stata piuttosto sibillina.

Il cast di Skam Italia 6: qualche new entry e molti volti noti

Tra i protagonisti di questa stagione troviamo, accanto a Nicole Rossi (Asia), Francesco Centorame (Elia), Lea Gavino (Viola), Maria Camilla Brandenburg (Rebecca), Benedetta Santibelli (Fiorella), Cosimo Longo (Jorge), Yothin Clavenzani (Munny). Ci saranno tuttavia anche diversi volti nuovi: faranno infatti il loro debutto in questa stagione anche Andrea Palma (nei panni di Giulio) e Leo Rivosecchi (che presterà il volto a Beniamino).

Non mancheranno ovviamente gli storici protagonisti Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Rocco Fasano (Niccolò), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Greta Ragusa (Silvia), Pietro Turano (Filippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

Scritta da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria, la sesta stagione di Skam Italia è diretta da Tiziano Russo.

Uno sviluppo inatteso

Non c’è dubbio che l’annuncio di questa sesta stagione di Skam Italia abbia in qualche modo diviso il fandom della serie, che mai si sarebbe atteso una stagione dedicata ad Asia. Su X, per esempio, @malcontenta1 ha scritto a proposito: “Scusate ma che è sta storia che la nuova stagione sarà su ASIA e non su Silvia o Federica boh senza parole ma poi boh io neanche la ricordavo a momenti questa l'hanno introdotta solo la scorsa stagione”; a farle eco @lovstinshawn che ha aggiunto “Ma in che senso la sesta stagione su asia dopo che potevano approfondire personaggi come luchino, federica e silvia?”.

Sono in molti, in effetti, ad attendere da tempo che i produttori si focalizzino su Federica e sul rapporto con il suo corpo: chi lo sa se a questo punto non sarà il tema della prossima stagione?